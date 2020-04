13 Abril 2020 04:10:00

Burlando retenes

¿Charoleó o conoce bien las rutas alternas para internarse en la sierra de Arteaga? Quién sabe, pero este domingo Iván Márquez Morales, para más señas titular del Instituto Municipal de Cultura, presumió que se encuentra en cuarentena, pero en una cabaña en medio del bosque.



Lo interesante es que por la orden de Everardo Durán, quien a veces se confunde y cree que es alcalde de San Pedro de los Saguaros, en lugar de Arteaga, a los ciudadanos de a pie ni siquiera los dejan aproximarse a los sitios de descanso y al funcionario saltillense por lo visto lo dejaron pasar con todo y amigos. Que alguien le diga que no son vacaciones y si no lo cree, que eche un vistazo a las tareas en que su jefe anda todos los días.







Ayuda alimentaria



No hay cambios, y esta misma semana, nos aseguran, empezarán a llegar a los 38 municipios los apoyos alimentarios para la población más vulnerable. Se trata del Paquetequedes en Casa, como en el Gobierno del Estado bautizaron a la campaña para acercar apoyos a quienes no pueden andar en la calle con motivo de la contingencia, pero forman parte de la población más vulnerable del estado.



El programa arranca con la semana. A las 9 de la mañana el gobernador Riquelme dará el banderazo de salida en Palacio de Gobierno y la medida se irá midiendo junto al tema de los apoyos para comercios, hoteles y la industria en general. Se trata, nos comentan, de que la economía no colapse y la gente resuelva problemas básicos, como la alimentación.







Lo que urge



La que puso los puntos sobre las íes para lograr apoyos reales a los empresarios de la industria del turismo fue Lucía Azucena Ramos, titular del ramo en Coahuila. Hace días hubo reunión por teleconferencia con el secretario federal, Miguel Torruco, quien puso sobre la mesa un programa de plataformas digitales para impulsar a hoteles, restaurantes, agencias y destinos de todo el país, pero le dijeron que igual eso sirve para después de la contingencia.



Ramos dejó en la cancha de la Cuatroté la posibilidad de hacerle un guiño a la cadena de valor del turismo con apoyos fiscales, es decir, lo que más urge. Los empresarios turísticos, de la mano con el Gobierno de Coahuila, plantean exención del pago del Impuesto Sobre Nóminas y que la recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje vaya por completo a promoción turística, todo por lo que resta de 2020.



Hay otras propuestas, como exención del pago de casetas no concesionadas, prórroga de seis meses para la declaración anual, subsidio al IVA e ISH y prórroga para el pago de contribuciones al IMSS e Infonavit. Veremos.







Despertó la furia



El que despertó la furia de la Cuatroté en la Comarca Lagunera fue el profesor Jesús Contreras Pacheco, luego de su incorporación como candidato a diputado local por el Distrito 7, con cabecera en Matamoros, con la bandera del Partido de la Revolución Democrática.



Contreras, cuyos dominios electorales están precisamente en Matamoros, pavimentó el terreno para la llegada de Horacio “El Ejotito” Piña Ávila a la alcaldía, al amparo de la coalición Juntos Haremos Historia, de Andrés Manuel López Obrador.



Pero a Piña la ambición le ganó y una vez sentado en la alcaldía, se le olvidaron los compromisos que tuvo con quienes lo llevaron al triunfo, entre ellos Contreras Pacheco, por lo menos es lo que dice la voz del pueblo, y ahora el virtual candidato del PRD aguanta los latigazos en redes que vienen desde la 4T.







A escondidas



Está bien que le hayan puesto pausa al proceso electoral para renovar el Congreso del Estado. La medida era inevitable dado que por ahora la atención se centra en la pandemia por el Covid-19 y en sacarle la vuelta al contagio. Habría sido devastador para el sistema político mexicano que un candidato se contagiara por andar en campaña y peor aún, que por ese mismo motivo hubiera esparcido el virus entre los electores. ¿Se imaginan?



El caso es que en breve llegará un escrito al consejo general del Instituto Electoral de Coahuila, en donde Gabriela de León Farías cobra como consejera presidenta, para que se vigile a detalle el comportamiento de los partidos políticos y aspirantes, pues no se vale que por un lado se difiera la fecha de la elección, y por otro lo aprovechen algunos vivales para hacer campaña a escondidas.







No aprende maroma nueva



Siempre hay un prietito en el arroz y el único que no atina a la transmisión en línea de las sesiones del Congreso Estatal es el “diputado Chambitas”, como en el Palacio de Coss conocen a Juan Antonio García Villa, quien ha dejado en claro que si bien salió bueno para acomodar gente en plazas dentro del Poder Judicial, en concreto como jueces y secretarios de acuerdo y trámite en distintos juzgados, al amparo de su posición como representante del Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Estado, los avances de la tecnología no son lo de él.



Y si alguien piensa en la posibilidad de mandarlo a un curso básico de tecnologías de punta, en donde le digan por ejemplo cómo encender la computadora, o no salirse del cuadro cuando transmite en video, mejor que ni se esfuerce, pues como dice el dicho… chango viejo…