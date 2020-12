13 Diciembre 2020 04:10:00

Cabildeo por el bien mayor panista

En el PAN municipal de Piedras Negras se decidió posponer para el próximo sábado la reunión del consejo municipal, en donde se discutirían los términos de una posible alianza con el PRI y el PRD y tal vez otro partido en pos de la diputación federal y de la alcaldía de Piedras Negras…



Felipe Soto ha señalado como dirigente municipal que si bien es cierto que puede haber algunos militantes que no estén de acuerdo con la postura de buscar esta alianza, hoy el partido debe ver por el bien mayor, el estar a favor de esa condición en donde se requiere de un frente fuerte contra Morena…



Esto en relación a una manta que colocaron algunos militantes en la sede municipal del partido albiazul ahí en Villa de Fuente, en donde manifestaban su oposición a lo que seguro sí se hará de amarrar una alianza...



Soto Septién habido claro de que se respeta y se toma en cuenta la opinión de cada militante, de cada simpatizante, pero no son la mayoría ni lo que el partido en su estructura desea y necesita en estos momentos…



Será pues el próximo sábado cuando se decidan los detalles y cómo es que se negociará esa posible futura alianza…



Cuántas direcciones, cuántas posiciones de la planilla, cuántas posiciones en distintos organismos municipales:…





Navidad y tiktoK desde el Cereso de Saltillo



El que seguramente pasará la Navidad y el fin de año en el Cereso de Saltillo es el empresario carbonero y exfuncionario de la Secretaría de Economía en Sabinas, Jenaro Garza, esto luego de que la Fiscalía lo reapresó la noche del viernes y lo trasladó al penal de la capital del estado…



Por el delito de abuso de confianza por un fraude millonario en donde se negó a pagar por años decenas de millones de pesos por la compraventa de carbón, Garza hoy la pasa mal allá en Saltillo…



Dicen los enterados y los del sector del carbón allá en Sabinas que Jenaro Garza durante los meses que estuvo libre bajo caución, en lugar de dedicarse a zanjar la solución de su demanda se dedicó a subir videos a Tiktok y de Instagram en donde se la pasa de pachanga, bailando incluso sobre la barra de La Estaca en donde se refleja relajado, alegre y hasta burlón, tal vez por ello es que los denunciantes pidieron que se reactivara el asunto y por ello es que Jenaro ya está de nuevo en prisión y pasaría días y festividades importantes tras las rejas…





Vela y los priístas analizan el escenario



Este fin de semana, en un colorido café donde venden riquísimos pasteles y postres, ahí en la colonia Roma, coincidieron varios priístas quienes platicaron por un buen rato sobre cómo está el escenario político y cómo las condiciones para la elección donde se renovarán los ayuntamientos, no están definidos para el tricolor…



No saben aún si va mujer o va hombre como candidato, pero además, cómo se conformaría la planilla en cualquiera de los escenarios, pues va en alianza…



Ahí estuvieron por supuesto el dirigente del PRI local, Raúl Vela, también Sonia Villarreal y René Ramírez, aunque otros dicen que casualmente coincidieron también Manuel Alanís y Juan Olvera…



Será que pueda pasar lo que ya sucede con Jericó Abramo Masso en Saltillo, que quieran hacer contrapeso a quien ya se perfila como candidata, Norma Treviño. Es pregunta…





Equidad de genero mal interpretada



Y con el tema de las elecciones, parece que varios priístas pugnan de manera muy discreta por una adecuación a la tan llamada y atendida equidad de género en cuanto a los cargos públicos de elección…



Y es que afirman que en aras de una equidad de género auténtica y correcta, ésta no sólo debe tratarse en cuanto a igual número de hombres y mujeres que sean postulados por los partidos, sino que además hay equidad en cada municipio, diputación o regiduría…



Por ejemplo si en Monclova o Sabinas fue mujer la candidata del PRI, PAN o PRD, que el siguiente postulado por el partido deba ser hombre…



Porque los partidos han usado la equidad de género para cumplir con la ley, pero esto a razón de como quieren que vayan las postulaciones en las grandes ciudades…



Los municipios pequeños son usados para cumplir con la norma…



Ojalá que eso, han dicho varios jóvenes priístas, se aplique para que haya equidad de género a nivel local, donde se deje de usar a los municipios por ejemplo fronterizos para cumplir con la norma…



Piden que Gabriela de León haga adecuaciones en ese sentido, para que la equidad sea no sólo en el papel, sino en los hechos equitativa…