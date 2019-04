17 Abril 2019 03:10:00

Cada quien su historia

CADA QUIEN SU HISTORIA, EL turno de César Flores, el regidor independiente el luchador de los abusos y excesos públicos, fue denunciado por una extrabajadora, Cecilia Payán, por retenerle su salario.



LA EMPLEADA doméstica detalló que lo mismo aseaba la casa que atendía los negocios del regidor, que como tutora de un nieto tuvo ausencias por cuestiones legales lo que molestó a su patrón, quien la despidió injustificadamente.



LA VERSIÓN de la ex empleada es una, la del regidor puede ser otra, el detalle es que Cecilia encontró quién la defendiera, Lupe Noriega, que la llevó a la Comisión de Derechos Humanos e hizo público el caso.



Y BUENO, el defensor de los MORENOS de izquierda, izquierda, le refrescó a César Flores con la lucha que emprende con una Asociación de Transparencia, la defensa del ciudadano que contrasta contra el el abuso a sus trabajadores.



EN COAHUILA VAN CONTRA EL lavado de dinero, compromiso firmado entre el gobernador Miguel Ángel Riquelme y la Federación representada por Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SH Y CP.



UN CONVENIO de colaboración en el que deben intercambiar información, una lucha juntos contra las habilidades del crimen organizado para ser fuente ilegal de financiamiento.



NIETO RECONOCIÓ que en Coahuila se emprendieron medidas desde hace tiempo, cerrando la operación de casinos entre otras actividades como parte de su lucha.



SI COAHUILA se ha puesto como ejemplo nacional en seguridad, que mejor que complementarlo con medidas contra el lavado de dinero.



LA PRIMERA PRUEBA TURÍSTICA DE la secretaria Lupita Oyervides es la Semana Santa, de la cual espera grandes números, la afluencia de visitantes en los 7 Pueblos Mágicos en los que habrá 450 actividades de atractivo turístico.



LA SECRETARIA de Turismo implemento módulos de atención para el turista, mientras que el personal de la dependencia no tendría descanso para estar al servicio del ciudadano.



EN LA Región Centro, Cuatro Ciénegas y Candela, en la que según Armando de la Garza comisionado de Turismo de Canaco dice que pueden rebasar los 100 mil turistas.



EL MEMORÁNDUM DE AMLO, DESPUÉS de la Carta a España, y los del Grupo Parlamentario del PRI reaccionaron, como muchos otros actores políticos que le recordaron al Presidente de la República que no puede derogar leyes así.



ANDRÉS MANUEL López Obrador no sabe, se hace o lo asesoraron mal sobre el cómo derogar la Reforma Educativa, que no es nada mas mandando un “memorándum” al Congreso.



AQUELLO DE la instalación, acomodo y despegue de los de la 4T es un tema de locos, un desorden, cruzadero de líneas y un trabajo agotador para quienes son funcionarios y saben del quehacer público.



SE OYE decir por allá a los de la capital… a ver si no revientan en el intento de querer acomodar las cosas.



A PROPÓSITO DE “APRIETADOS”, EL QUE sigue con la lucha por conseguir que municipios de los 5 Manantiales se integren a la zona de estímulos fiscales es el senador Armando Guadiana Tijerina.



EL MISMO impulsa la recolección de firmas vía las regidoras de Allende y Villa Unión, Cristian Saucedo y Lidia Rodríguez, que recogieron firmas para reforzar la demanda de zona libre.



ESTA LUCHA continuará hasta que se consiga el beneficio, oyen al Senador repetirlo con frecuencia.