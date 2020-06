14 Junio 2020 04:09:00

Cadena de oración

Nada peor que un acomedido, reza el clásico, y quizá para ganar reflectores, la diputada federal Melba Farías Zambrano se tropezó al difundir la confirmación del contagio de Javier Guerrero García, quien como lo dimos a conocer en Palacio Rosa, dio positivo a Covid-19 y, para fortuna de él, de su familia y sus seguidores, se recupera de manera satisfactoria.



Está bien que la diputada le tenga nicho y veladoras encendidas; todo mundo sabe que el secretario general del IMSS es su jefe político dentro y fuera de Morena, pero como que exageró al pedir cadena de oración a su favor, ¿o no?





Datos personales



En la Secretaría de Educación, de Higinio González Calderón, recopilan información sobre profesores, empleados administrativos y personal de apoyo de las distintas escuelas de Educación Básica en los 38 municipios, a manera de censo sobre los grupos vulnerables al contagio de Covid-19.



La idea es conocer a ciencia cierta cuántos trabajadores de la educación tienen más de 60 años o los que padezcan diabetes, hipertensión, obesidad, alguna enfermedad pulmonar o de las vías respiratorias y hasta padecimientos como VIH, así como mujeres en gravidez.





Ni por enterados



Lo anterior no tendría nada de malo, a no ser que, de acuerdo con los propios profesores, la Sedu recaba la información sin protocolos para dejar a salvo los datos personales y la garantía para los involucrados de que su información privada no será manipulada.



Por supuesto, de todo esto ni por enterados están los dirigentes sindicales, Xicoténcatl de la Cruz, de la Sección 38, y Sonia Rincón Chanona, de la Sección 5, quienes, como se podrán imaginar, traen agenda más cercana a lo electoral que a los intereses de sus representados.





Habría reelección



Y a propósito de temas de transparencia y datos personales, en breve habrá noticias en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública en Coahuila (ICAI). Está por terminar el periodo de Luis González Briseño como comisionado presidente y desde hace tiempo anda interesado más de un tirador.



El detalle es que González Briseño está en posibilidad de buscar la reelección por un nuevo periodo al frente del organismo, lo cual incomoda sobremanera a quienes también se sienten con derecho. Pronto habrá noticias al respecto.





Buena beca



En el ICAI ha de estar buena la beca y hay por lo menos dos de sus integrantes que se sienten con capacidad y méritos suficientes para disputar la presidencia a Luis González Briseño. Uno de ellos es Xavier Diez de Urdanivia de Valle, “Xaviercito” le llaman, quien según esto escaló lo suficiente en relaciones para presumir que tiene en la bolsa la titularidad del organismo, que con el paso de los años no termina de carburar.



El otro anticipado es un viejo conocido del PRI: Miguel Ángel Medina Torres, quien no es comisionado, pero cobra como director general del Instituto.





Casa por casa



Desde General Cepeda se reportó Jericó Abramo Masso, anda en la entrega de escrituras casa por casa. Esta vez el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial estuvo acompañado por el Alcalde de “Patos”, el panista Juan Salas Aguirre.



Llegaron, tocaron a la puerta y entregaron los documentos a nombre del gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien arrancó el programa hace una semana en Saltillo. En la primera etapa son más de mil, pero en cuestión de semanas se van a entregar, casa por casa, más de 3 mil escrituras en los 38 municipios.





Puntos a favor



No todos los virtuales candidatos a diputados locales andan adormilados por la inactividad y la pandemia. Uno que otro aprovechó estas semanas para mantenerse activo y vigente entre la población, por lo menos echando mano de las “benditas redes sociales”.



Una de ellas es Luz Elena Morales Núñez, nominada por el PRI para competir por el Distrito 13 de Saltillo. La extitular de la desaparecida Secretaría de las Mujeres da “tips” y asesorías sobre derecho laboral a trabajadores que por motivos relacionados con la pandemia se quedaron sin empleo.



Puros puntos a favor.