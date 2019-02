21 Febrero 2019 04:10:00

¿Cae? ¿O no cae?

Ahora que el cuestionado exfiscal general de Coahuila, Jesús Torres Charles, se convirtió en el más reciente fichaje de la Cuarta Transformación, como director de Investigación Aduanal, de la Dirección General de Aduanas, la deuda que ronda a más de uno es si en el Gobierno federal asumirán el costo político o se deshacen de él para no cargar con culpas ajenas… No sería el único caso, pues en las últimas semanas hubo varios ejemplos de quienes ni siquiera alcanzaron a cobrar su primera quincena:



David Alexir Ledesma un día era asistente de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna, y al siguiente, subdirector de Comunicación Estratégica del Conacyt. Otro caso, también en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue el de Edith Arrieta, subdirectora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, cargo que requiere especialización y sólo contaba con licenciatura en Diseño de Modas… Corren apuestas…



Lo tuiteó



Por cierto, hasta el presidente Felipe Calderón Hinojosa, en cuyo sexenio se desató la escalada de violencia que todavía no termina, reaccionó a la incorporación de Torres Charles a la 4T.



“El Gobierno federal despide a cientos de servidores públicos honestos y contrata en Aduanas al fiscal de Humberto Moreira. Su hermano, presuntamente vinculado al crimen organizado y él, señalado por testigos, de lo mismo”, escribió en Twitter.



En esa misma plataforma, a Torres Charles le recordaron las andanzas como funcionario público en Coahuila.



Pecó de ingenuo



El coahuilense radicado en Baja California, Jaime Martínez Veloz, pecó de ingenuo. En Morena le “catafixiaron” la candidatura para gobernador, a cambio de competir por la Alcaldía de Tijuana, pero a la hora de la verdad la dirigencia del partido de moda le dijo que la nominación se definiría por encuesta.



Al “Jimmy” no le pareció mala idea, pues sabe el arraigo que tiene en las colonias de aquella frontera, pero no contaba con que la Cuarta Transformación se especializa en encuestas a modo y esta vez el “dedito” señaló a favor del expriista Arturo González Cruz, quien en sondeos previos a la decisión aparecía en el último lugar de los seis aspirantes.



Mientras se recupera de la decepción, Martínez Veloz tiene abiertas las puertas del PRD, en donde de inmediato le ofrecieron la candidatura. A ver qué decide.



Se despidió



Luego de 15 años de ejercer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la magistrada Margarita Luna Ramos se despidió del cargo y, como no es mal agradecida, aprovechó para reconocer a quienes se convirtieron en pieza clave de su gestión.



Citó a la magistrada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).



Recordó que en julio de 2018, en Suiza, presentó ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el informe sobre el capítulo México y destacó que en la elaboración del documento fue “invaluable el acompañamiento y excepcional trabajo” de la magistrada coahuilense.



Nuevo colectivo



El capítulo Monclova de Fuerzas Unidas por Nuestros De-saparecidos en Coahuila y en México (Fuundec/m) se desprendió de la organización para formar otra. Se trata de Buscando Desaparecidos México, con lo cual ahora son seis los colectivos (el propio Fuundec, Grupo Víctimas por sus Derechos en Acción, Grupo Vida; Alas de Esperanza, Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y Federación Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en Vida) que reúnen a familiares de personas ausentes y especialistas en búsqueda y asuntos legales.



Las familias monclovenses no se van peleadas con Fuundec, hasta reconocieron el apoyo y acompañamiento del obispo Raúl Vera López y de Blanca Martínez Bustos, directora del Centro Diocesano de los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y coordinadora de Fuundec.



¿Qué les cuesta?



En Nuevo León pusieron de muestra a la Legislatura de Coahuila a la hora de cumplir los lineamientos en transparencia y rendición de cuentas. Un estudio ciudadano revisó los resultados de transparencia gubernamental en mil 243 sujetos obligados, entre ellos los congresos locales, y el coahuilense aparece como el mejor evaluado, muy por encima del de Nuevo León, que durante años fue líder en la materia, pero se perdió a lo largo de la gestión gubernamental del “independiente” Jaime Rodríguez Calderón.



Motivos para festejar tienen entonces los diputados coahuilenses, para empezar el presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño.