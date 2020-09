24 Septiembre 2020 03:10:00

Cae producción siderúrgica

Buen día .Expertos siderúrgicos prevén que el consumo de productos de acero en México tendrá un empequeñecimiento de 13.4 por ciento al cierre de 2020 al alcanzar 21.3 millones de toneladas, equivalente a 3.3 millones de toneladas menos que en 2019, derivado de la caída de 10 por ciento que tendrá el Producto Interno Bruto.



El tema es interesante porque es un referente, algo así como la cardiología de AHMSA que es el corazón que bombea sangre a múltiples regiones de Coahuila, el consumo de acero en México se ha visto afectado tanto por la desaceleración económica como por el impacto negativo de la pandemia en sus principales sectores consumidores.



En el reporte, nos dicen que en 2021 será un poco menos peor con un regreso parcial de 7.3 por ciento en el consumo de acero en el país. En julio de 2019 el país traía un consumo de 2.06 millones de toneladas mensuales, y en julio de este año es de 1.5 millones de toneladas una caída del 25 por ciento.



Mientras que la producción en julio de 2019 fue de 1.5 millones de toneladas en julio de este año bajó a 1.2 millones de toneladas, equivalente a un desplome de 20 por ciento. Acero extranjero sigue ingresando al país, de enero a julio de 2020 fue de 5.1 millones de toneladas, equivalente a 14 por ciento menos que en 2019, de ahí el 35 por ciento es de EU, seguido de Japón y Corea del Sur con 18 por ciento cada uno.



Pena ajena



Para vergüenzas no gana uno, el ultraderechista Lopitoz con sus ocurrencias ante la ONU, sus barrabasadas del fraude de la rifita del avión y presumiendo su política de exterminio a través de ahorcamiento del presupuesto.



Gente muriendo indefensa de cáncer por falta de medicinas, antes de que termine 2020 habrá 1 millón de contagio de coronavirus y más de 100 mil fallecidos, las matazones a la orden del día, hambre, desempleo, miedo, apocalipsis.



A causa de la pandemia de la COVID-19, los jefes de Estado y de Gobierno, cancilleres y las numerosas delegaciones no asisten físicamente a la ONU como es costumbre, y es que ante la emergencia sanitaria global se propuso sustituir la manera tradicional con discursos oficiales desde el podio por el formato virtual con intervenciones grabadas en video.



Y que le toca el turno al ultraderechista Lopitoz para desatar una implacable artillería de sandeces que seguramente divirtió a algunos, y dejó estupefactos a otros jefes de Estado, y el jefe de la corrupción cerró presumiendo que en México no hay hambre. Claro que no hay hambre en su secta de pillos, ni en su familia.



Monumento de cinismo



Dicen en la región de los Cinco Manantiales que se necesitan borbotones de descaro de los candidatos prianistas de Morena a las diputaciones locales para pararse frente a la ciudadanía de Monclova, Carbonífera y 5 Manantiales para pedir el voto en las elecciones del 18 de octubre, y es que las autoridades emanadas de ahí continúan con genocidio contra Coahuila.



Y lo más asombroso es que prometen que promoverán salud, empleo, educación, medicinas y toda una amplia gama de hipocresía cuando eso es precisamente lo que ha desgraciado la Cuarta Corrupción, pero no únicamente eso, sino que para el 2021 recortará presupuesto a Coahuila y entonces habrá más desempleo directo e indirecto, y el lloradero por todos lados.



El torreonense Guillermo Anaya fallido candidato en dos ocasiones a gobernador por el PAN, ahora otra vez aparece en el bajo mundo de la política coahuilense, y es que dentro de medio año aproximadamente surgirán los candidatos a diputaciones federales y alcaldías, y aprovecha cada ocasión para publicitarse en redes sociales paseando en bicicleta, pero mejor sería que ya no lo haga porque le llueve sobre mojado.



