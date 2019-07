31 Julio 2019 04:10:00

Caería de sorpresa

El que tiene programado visitar Coahuila es Manuel Bartlett Díaz. El director general de la Comisión Federal de Electricidad llegaría este viernes a Piedras Negras para de inmediato trasladarse a los Cinco Manantiales y visitar de sorpresa las dos centrales termoeléctricas de Nava. El expriista aprovecharía y se daría la vuelta por la Región Carbonífera, seguramente para visitar algunas minas que proveen de carbón a la paraestatal.

Barlett llegaría a terrenos de Coahuila en vuelo comercial; dormiría el viernes en Piedras Negras o Monclova y el sábado regresaría a la Ciudad de México también a través de vuelo comercial por Monterrey. La idea del funcionario es echar ojo personalmente al proceso de extracción y venta del carbón a la CFE. Por sí, o por no, el que está preparado para viajar a la frontera para recibir al director general de la CFE, es el superdelegado Reyes Flores Hurtado.



Lo más difícil

Por cierto, a ver si la visita de Manuel Barlett no pasa de noche para los diputados locales, quienes desde tribuna insisten en que la Comisión Federal de Electricidad reclasifique las tarifas de energía eléctrica para las zonas norte, carbonífera y centro del estado. La idea es que haya más subsidios para las tarifas comerciales debido al intenso calor en la mayor parte del territorio.

Son varios los diputados que han puesto el dedo en la llaga; el presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres Cofiño y el coordinador de la bancada de Unidad Democrática, Emilio de Hoyos Montemayor, entre otros.

Barlett traería tiempo y ganas de recibir propuestas, pero falta lo más difícil, que los legisladores suspendan vacaciones para poder entrevistarse con él.



¿Quién coordina?

¿Serán ciertos los rumores de que a Eduardo Olmos Castro lo cercaron para que no pudiera abonar a la campaña de Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, aspirantes a la dirigencia nacional del PRI?

El nombramiento de Olmos como coordinador estatal de la campaña de “Alito” se anunció con fanfarrias y si el supuesto desplazamiento se trata sólo de un rumor, cada vez está más fuerte. Además, las versiones no suenan descabelladas pues según esto quien tiene el control de la operación en territorio es el secretario de Organización del PRI Coahuila, para mayores señas Álvaro Moreira Valdés. No sería la primera en que ‘Alvarito’ hiciera de las suyas.



Ya aunque sea

La desairadas urnas electrónicas del Instituto Electoral de Coahuila se van a utilizar en la elección interna del Partido Acción Nacional en Saltillo. Para los panistas de diversas partes del país no es extraño acudir a votar de manera digital. El pasado fin de semana, las mismas urnas de Coahuila se utilizaron para renovar la dirigencia del albiazul en Nuevo León.

¿Y en Coahuila? Como lo comentamos, la iniciativa del Instituto Electoral para echar mano de las urnas digitales a partir de la elección de diputados locales del próximo año, iba bien hasta que su principal promotora, la presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, se equivocó al momento de cabildear la propuesta.



Reviran a AMLO

Dos situaciones distintas, dos personajes diamentralmente opuestos y dos revires en un mismo día a decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero vino desde Marsella, en donde el empresario Alonso Ancira Elizondo cumple prisión domiciliaria luego de ser acusado por la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto Castillo, de hacerse a la malagueña de negocios con Pemex.

El expresidente del Consejo de Administración de AHMSA aseguró que los señalamientos en su contra forma parte de “una persecución política personal, y cuando la política entra por una puerta, la justicia sale por la ventana”.



No tiene idea

La segunda reacción fue de Alberto Xicoténcatl Carrasco, director de la Casa del Migrante de Saltillo y uno de los activistas más influyentes en el país. Aseguró que el presidente López Obrador peca de ingenuo y no tiene idea de la realidad de Centroamérica, pues abrió la chequera para repartir casi 100 millones de dólares este año entre El Salvador, Honduras y Guatemala, según él para alivianar la economía de quienes allá viven y desanimarlos a emigrar rumbo a Estados Unidos.

Presidente, le dijo Xicoténcatl, en este momento el flujo migratorio no es por motivos económicos, sino políticos y de inseguridad, de tal manera que el desplazamiento no se detendrá con 30 millones de dólares por país. ¿Será que no dan una en la 4T?



Aquí anda

Los malpensados especularon que todavía no se terminaba de acomodar en sus oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y el presidente del organismo, Hugo Morales Valdez ya se había ido de vacaciones, aprovechando el periodo de asueto de verano.

Para nada; el propio funcionario se apersonó este martes en las instalaciones de la Fiscalía especializada para desaparecidos y revisó algunos pendientes con el titular de la dependencia, José Angel Herrera, como parte del Día Mundial contra la Trata de Personas

Una cosa es que no lo vean en todos los eventos públicos y otra que no ande en la talacha, nos señalan.