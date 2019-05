17 Mayo 2019 04:10:00

Caguamas y tequila

Si algo corrió durante el baile y concierto de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como parte de los festejos por el Día del Maestro, fueron bebidas embriagantes. Nos informan que el dirigente sindical José Luis Ponce Grimaldo, no sólo abrió la cartera para contratar al grupo Pesado y a una de las versiones de la Sonora Dinamita; también, las puertas de las instalaciones de la feria de Saltillo para que maestros y maestras pudieran ingresar las botellas de tequila o whisky necesarias para entrar en ambiente.



Los festejados, que por alguna razón no llevaron botellas de vino, tampoco quedaron al descubierto, pues ahí mismo la Sección 5 puso a la venta refrescantes caguamas a módicos 50 pesos. ¡Vaya ejemplo para los alumnos!, dijeron los malpensados, que andaban en modo abstemio.





No hay línea… todavía



En el PRI Coahuila de Rodrigo Fuentes Ávila no han bajado línea para la elección del 1 de septiembre que servirá para renovar la dirigencia nacional, a cargo de Claudia Ruiz Massieu y Arturo Zamora Jiménez, como presidenta y secretario general, respectivamente.



Nos comentan que la idea de la dirigencia estatal es que aprovechando el método de elección abierta, los priístas elijan por la libre, pero como no están acostumbrados, más de uno anda de nervios.



En el tricolor creen que en el caso de Coahuila la contienda se va a cerrar entre el paisano José Narro Robles y el Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, para sus fans, “Amlito”, según los malpensados, por su presunta cercanía con la cuarta transformación.





Misión imposible



El que anda desaparecido –si es que alguna vez se hizo presente– es el director del Instituto Municipal del Transporte, Sigfrido Macías Pérez. En dicha dependencia municipal nos comentan que el originario de Torreón no se quiere desprender de viejas costumbres, como las que mostró cuando estuvo al frente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Delegación Coahuila, respecto a mandar y tratar de controlar las cosas a larga distancia.



Esta misma actitud la tiene en el Instituto Municipal del Transporte, nos señalan, y como alguien se debe encargar de resolver los problemas, dio paso a que el titular de la Secretaría del Ayuntamiento, Carlos Robles Loustaunau, entrara al quite, pues simplemente ubicar en su oficina al director, es casi casi misión imposible.





Algo, es algo



No habrá resultados en las investigaciones por supuestos actos de desvío de recursos públicos, pero qué tal los concursos de cuento y dibujo infantil. En la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Jesús Homero Flores Mier, salieron buenos para organizar eventos como el de la tarde de este viernes.



Flores Mier ni por error se asomó a los eventos del Sistema Estatal Anticorrupción durante la semana, pero no quiso llegar al fin sin antes presentar los resultados de los certámenes Dibuja Tus Valores y Estos Cuentos, No Son Cuento en los que participaron niños y adolescentes de todo el estado. Algo, es algo.





Asolean a diputada



Muy asoleada terminó la diputada local Claudia Ramírez Pineda en su visita a las instalaciones de Palacio de Gobierno. La legisladora del Partido de la Revolución Democrática llegó al recinto poco después del mediodía y aún cuando se presentó formalmente con los guardias, tardaron fácil 15 minutos en salir a recibirla y mientras tanto debió permanecer en la explanada, bajo las inclemencias del tiempo, como cualquier ciudadano de a pie.



Nos comentan que la legisladora del partido del sol azteca aprovechó la espera para platicar con uno que otro ciudadano y ponerse al día de correo electrónico y mensajes de WhatsApp, desde su teléfono móvil. La duda para los malpensados es qué andaría haciendo por allá la diputada, y con tanto sol.





Topó en firme



En donde toparon en firme fue en la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), durante el juicio laboral en el que el abogado saltillense Ricardo Torres Mendoza les ganó la partida y consiguió la orden judicial de embargo a sus oficinas, para garantizar el pago de terminación y salarios caídos a una empleada a la cual despidieron sin justificación.



Nos comentan que el dirigente estatal de la CROC, Mario Enrique Morales, todavía no asimila haber sido derrotado en primera, segunda y tercera instancia, pero no le quedó más que acatar la situación. Y todo por no reconocer los derechos laborales que según él tanto defiende. Candil de la calle.





En la Feria del Libro



En la recta final de la edición 2019 de la Feria Internacional del Libro de Coahila, el historiador y periodista Javier Villarreal Lozano hará el debut de su libro Coahuilenses Olvidados, compilación de cinco ensayos biográficos de personajes que nacieron en tierras coahuilenses y que por alguna razón, a criterio del autor –editorialista de Zócalo Saltillo–, no tuvieron el reconocimiento de la sociedad.



La presentación estará a cargo del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, y del historiador Lucas Martínez Sánchez. La cita es las 17:30 horas en las instalaciones de la FILC.



El mismo sábado, pero un poco más tarde, el periodista saltillense Arturo Rodríguez García presentará su libro Ecos del 68.