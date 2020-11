14 Noviembre 2020 04:10:00

Calefactos

Entrando al mes de diciembre, se prevé una desbandada de funcionarios municipales en Monclova, de los que aspiran a una regiduría o a la Presidencia Municipal.



La mayoría son los que buscan acomodarse en la planilla del candidato a la Alcaldía y sólo uno dejará su cargo para pelear por la oficina que ahora ocupa Alfredo Paredes.



Además habrá que contar a los que no están en la nómina municipal y que también aspiran a ser regidores.



En los pasillos del Comité Municipal del PAN que comanda Erick Ramos se dice que hay cuando menos 20 miembros activos con la intención de participar.



QUE DECIDA ALFREDO



En el Comité Directivo Estatal del PAN parecen resueltos a dejar en manos de Alfredo Paredes la elección del 2021.



El alcalde llevaría mano para decidir, en caso de que no se le conceda la segunda reelección, quién sería el candidato a la alcaldía y a diputado federal por el III Distrito.



El dirigente espurio, Jesús de León Tello estaría confiando el triunfo del PAN en Paredes.



Si no se da la segunda reelección, el alcalde estaría amarrado ya con el candidato a la alcaldía, con el que se la jugaría y para la diputación federal iría un ex alcalde de Frontera.



MANDAN MUJERES



Para el Tribunal Electoral de Coahuila no hay sobrerrepresentación de mujeres para la próxima legislatura.



Hasta ahora seguirán siendo mayoría las damas.



Ruth Flores Morin, Carlos Martínez, ambos de Morena y la dirigencia estatal del PAN habían impugnado la asignación de diputados plurinominales.



Los magistrados rechazaron las inconformidades y la lista se queda como la ordenó el Instituto Electoral de Coahuila, donde manda Gabriela de León.



Todavía les queda una instancia. El PAN insistirá en tumbarles una curul a los de Morena.



CON OYERVIDES



Si hoy tuvieran que resolver en el PRI quién sería el candidato a la alcaldía lo más probable es que se decidieran por Gerardo Oyervides.



El empresario ha ido haciendo amarres con los que mueven los hilos en el tricolor y hasta donde sabe ya tiene de su lado al delegado regional, Armando Castro.



Por otro lado, el Grupo de Unidad parece desinflarse.



Podrán tener el apoyo de figuras del Revolucionario Institucional, pero los de arriba se les están alejando.



Orlando Aguilera se pegó con Oyervides y empieza a marcar la diferencia.



Sin embargo, la moneda sigue en el aire, nada para nadie todavía.



GOLPE A ANCIRA



Alonso Ancira trae el viento en contra.



Las autoridades españolas autorizaron la extradición del empresario aunque no se sabe para cuándo será puesto en un avión y enviado a México.



Nada le salió bien al presidente del Consejo de Administración de AHMSA en el Tribunal.



Tumbaron todos los alegatos de sus abogados.



No hay persecución política, los delitos aún no prescriben y además son también punibles en España.



El caso de Ancira va al Consejo de Ministros donde se supone será aprobado.



SOLOS PUEDEN



En Coahuila no es tema la posible alianza entre el PRI-PAN-PRD, no es necesaria.



Morena no representa un peligro en las urnas, su votación va en picada y se prevé que sea peor después de la puñalada trapera que le dieron al Estado con el recorte del presupuesto.



Rodrigo Fuentes ni sufre ni se acongoja, no se estresa en pensar en esa posibilidad porque Coahuila no va en ese paquete.