05 Mayo 2020 03:10:00

Calladito Amador

Puede que no se vea más bonito el alcalde de Candela, Amador Garza González, pero entre más explicaciones o se defiende más, se hunde en el fango ¿Y el tractor del municipio porque se dio en pagos a la Ferretera a Carlos Elizondo?.



El tractor donado durante el sexenio de Humberto Moreira, ahora es propiedad curiosamente del dueño de la ferretera que le surte todo material para la construcción de su mansión.



Tan burdo el Alcalde, sin acuerdo de Cabildo, ni justificación del cambio de mano, es más, sin quitarle el logo oficial que identificó al sexenio, ahora se ve trabajando en las parcelas de Carlos Iván.



Amador Garza salió a defender lo indefendible luego de que se hicieran públicos los préstamos de Promobien que generó un aumento de salario de ciertos empleados municipales.



Algunos dicen, benditas redes sociales y otras malditas, el caso es que “Candelaria María” un perfil dedicado a lo asuntillos del Alcalde de Candela.



Amador le respondió, indignado por difamar su nombre y demeritar su trabajo, en una página falsa, peeero en ningún momento aclara los préstamos a cierto grupo de sus empleados y el aumento de salario equiparable al descuento.



Datos tomados de la Página de Transparencia, además debe aclarar en calidad de qué está el tractor del Municipio con su proveedor de materiales de construcción de su mansión.



Enterándose ayer el Fiscal Jesús Flores Mier, dijo que investigaría los supuestos préstamos, lo de su mansión y ahí de paso lo del tractor, ya no se la va quebrar mucho para investigar, ya tiene un norte, esperemos tenga voluntad.



Medidas



Avisados estaban de aplicar medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19, dijeron semana rígida así que Gerardo Flores, director de Ecología, inició lunes con la espada desenvainada y cerró dos negocios en Monclova.



El Banco de los mexicanos, en el bulevar Pape y la Fábrica de Muebles favorita del Alcalde de Candela, incumplían con las medidas sanitarias obligatorias.



Deberían aplicar rigor con todos los bancos que tienen filas al exterior de hasta 10 gentes a una temperatura de 40 grados como ayer, sin guardar distancia, pocas cajas y los empleados al interior a toda mother con clima.



Lo bueno es que Gerardo Flores se puso estricto, tiene orden de cerrar y lo hará.



Salen opositores



“Bloque Opositor” se acredita un grupo de diputados federales que en dos años fueron fantasmas, ni asistían a sesiones en la Cámara, ahora optaron por detener periodo y parar la propuesta del Presidente de la República.



La intentona de diputados de Morena era celebrar periodo extraordinario y darle salida a la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador que quiere manejar el presupuesto a conveniencia, para enfrentar crisis de Covid-19.



Se supo del diputado de Coahuila, Rubén Moreira Valdez, en plan opositor diría que votaran a favor de un plan de reactivación del país consensuado, pero quitarle facultades al Poder Legislativo no.



Muchas circunstancias adversas pasaron en el país y nunca ningún Presidente de la República cayó en la tentación de tener manejo absoluto del Presupuesto.



Recuérdenlo es la 4ª.T y lucha contra la corrupción.



Sin relax



La medidas de contención de contagios de Covid-19 en Monclova y Región Centro van dando resultados, pero no se relajen porque puede darles una desconocida, previno el alcalde Alfredo Paredes



El inicio de semana cerró con 5 nuevos casos, uno en Cuatro Ciénegas, Suman 239 Monclova, 298 en la Región Centro.



En plena curva de crecimiento, mayor es el riesgo. Dos semanas más para el descenso, ¡Quédense en casa!