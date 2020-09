14 Septiembre 2020 03:10:00

Calladitos

Los del Sindicato Democrático Nacional realizan casi casi en secreto la organización del proceso de elección de funcionarios del block “B”, ante la incertidumbre de la empresa, un pleito a morir Ancira-AMLO y dos patrones.



La renovación del block “B” comprende Tesorero, Presidente de Consejo, Primer Vocal del Consejo, Secretario de Trabajo y Previsión Social, aunque en una de esas hasta el sindicato desaparece en menos de 90 días.



Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero, mandó decir con Pancho Morales que el 18 de septiembre tomaba control de sus sindicatos, los Democráticos le bajaron a la promoción de elección y Pancho ya no es obrero.



Lo único seguro hoy en AHMSA es el pleito del dueño Alonso Ancira Elizondo y Andrés Manuel López Obrador, lo que suceda mañana es impredecible.



Tema vetado



Por recomendación o voluntad propia, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no volverá a hablar de AHMSA y de Alonso Ancira en sus mañaneras.



Le caló la demanda que en su contra anunció el magnate acerero interpondría por asumir papel de juzgador, se les pidió a los reporteros de la fuente de Presidencia de la República no preguntar sobre el tema.



Le pusieron bozal al caballo.



Desprotegidas



Valemadrismo puro o puro valemadrismo, la desinfección o sanitización de escuelas queda bajo responsabilidad de directores, que deben echar mano de los “guardaditos” que tengan para limpiar salones ante el posible regreso en octubre.



El reporte de directores es que les exigieron comprar termómetro, sanitizantes y demás productos de limpieza necesarios para los salones, sin enviar recursos.



Eso sí, los kit de limpieza llegan directo a la casa de la lideresa que tendrá reunión para recibir al candidato a diputado local.



Ni a cuál partido irle, todos se preocupan por quienes les “acarrean el voto”, la salud y educación de los alumnos pasa a segundo o tercer término.



Hoy los profes deben armar paquetes y entregar libros, prepararse para el regreso porque los contagios bajaron, “milagrosamente” el virus se ha ido, les han dicho..



Voto de botana



Sin querer queriendo es como el candidato a diputado local del PVEM, Ricky Valdés podría llegar al Congreso local, resulta que no sabe ni qué hace un legislador, pero siendo payaso entra en el ánimo del indeciso o el resentido.



S a be qué q u i e re, quizás pueda pero no sabe ni qué ofertarle al votante, habla de un s e c t o r desfavorecido, representaría a los que se dedican a la diversión, y luego tendría plan definido.



Al quite entra el suplente Édgar Guzmán, correteado en el terreno-político electoral, pero Ricky es el popular, el que le quitaría votos a otros candidatos.



La chaviza de Frontera lo comenta en sus grupos, pa’la botana le darán el voto a “Ricky”.



Rival de cuidado



Tanto es el temor de la posible participación de Cutberto Solís como candidato del PAN a la alcaldía de Frontera, que hasta lo dan por muerto..



El doctor y ex alcalde dio positivo a Covid-19, se mantuvo aislado con los síntomas del virus algunos días, pero el fin de semana sostuvo reunión con el grupo de militantes que lo impulsa.



El acuerdo es cuidar su salud, que implica reducir o eliminar las consultas personalizadas, porque de que va por la candidatura a la alcaldía del PAN, ni dudarlo.