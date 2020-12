22 Diciembre 2020 03:10:00

Calma, calma

Buen día .Aún no terminaba la celebración por el exitoso resultado de los ensayos de la vacuna contra la Covid-19 cuando de pronto emerge información de que los demonios se están disfrazando y maquillando el rostro para causar más daño, el depredador invisible ahora reforzado con su nuevo veneno ahora más letal, ya brincó del Reino Unido a otros sitios europeos.



Sin embargo, los laboratorios dicen que su producto biomédico, es decir la vacuna es capaz de lograr el exterminio de la monstruosidad, en tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) pide calma, calma, y afirma que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa cause una infección más grave o afecte a la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles.



Se insiste en que la vacuna Covid-19 desarrollada por varios laboratorios será eficaz contra una variante de coronavirus que apareció en Gran Bretaña, pero que aceleradamente está pegando enormes brincos a otros sitios del mundo principalmente en Europa, lo cual ha provocado que muchos países se aíslen de los británicos, México la está pensando.



Vestidos y alborotados



Por lo pronto, laboratorios Pfizer nos dejó vestidos y alborotados como novias de rancho porque contrajo compromiso de tiempos oportunos de entrega al Gobierno de México que luego la distribuiría en Saltillo, Torreón, Piedras Negras y Monclova-Frontera pero no fue así, por eso hay opiniones de que México busque otras opciones de proveeduría.



Hay al menos una media docena de alternativas en el mundo como Moderna, Sputnik, Astra Zeneca, Corona Vac y Sino Pharm porque cada día que transcurre suman más defunciones y contagios, no se puede esperar más, y México es de los países con más casos registrados donde las estadísticas en defunciones y contagios son escalofriantes de pies a cabeza.



Maxion Inmagusa



Sin ninguna afectación en salario y prestaciones, a los chavos que laboran en Maxion Inmagusa les avisaron que desde este martes en lugar de trabajar 8 horas diarias, únicamente lo harán 5 desde hoy y hasta el día 2 de enero, además no acudirán los días 24 ni 31 de diciembre, lógicamente tampoco el día 25 que es Navidad y el 1 de enero que es Año Nuevo.



El caso es que la empresa dice que en apoyo a medidas oficiales para inhibir riesgos de contagio Covid-19 en la temporada navideña y fin de año, y a efecto de continuar protegiendo la salud de sus casi 2 mil trabajadores y sus familias, reduce desde hoy y hasta el 2 de enero la jornada laboral de 8 a 5 horas, además de fijar asueto los días previos al 25 de diciembre y 1 de enero sin ninguna afectación en salario, ni prestaciones.



Esta factoría productora de largueros para la industria automotriz quien explicó que las jornadas temporalmente serán de 7:00 horas a 12:00 del mediodía; y de 12:00 horas a 17:00 y las actividades del día terminarán de las 17:00 a 22:00 horas, es decir sin turno nocturno, y el 2021 será menos peor en todo el mundo para los diversos sectores de la industria, por eso es que urge la vacuna al mundo.



Agregan que en Maxion Inmagusa los días 24 y 25 de diciembre será de inactividad lo mismo que el 31 de diciembre y 1 de enero para retomar las jornadas normales el 2 de enero, en medio de las medidas sanitarias de sanitización en las instalaciones como comedores y sanitarios, además del protocolo al ingresar a la factoría.



Sigue el misterio



Todo parece indicar que Alonso Ancira Elizondo aún presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México continuará durante el resto del año y por tiempo indefinido con el problema judicial que arrastra desde mayo de 2019 y que lo mantiene en España; únicamente él y los potenciales compradores de las acciones de Grupo Acerero del Norte en Altos Hornos de México pueden predecir el futuro.



Hasta mañana