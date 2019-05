23 Mayo 2019 04:10:00

Cambio en estrategia migrante

EL QUE SE CONFUNDE CUANDO realiza giras de trabajo por la zona norte es el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho…



Y ES QUE SARACHO PIENSA que aún es diputado federal y como cuando fue representante legislativo no se paró nunca por el distrito uno, ahora llega a Piedras Negras y Ciudad Acuña y convoca a reuniones privadas, que nadie se entera y que al final de cuentas deja unas fotografías de muestra que sube a redes sociales cuando ya está de nuevo en Saltillo…



LOS PROGRAMAS QUE MANEJA la dependencia a su cargo son prioritarios, llegan a la base de la población, pero también debe de haber claridad en cuanto a los cuestionamientos que le tienen al secretario Saracho, porque piensa que con subir a Twitter o Facebook dónde y con quién estuvo es suficiente para darle difusión a los apoyos que entrega…



PARECE QUE SARACHO SE confunde y piensa que aún es diputado federal y por ello es que se esconde cuando viene a la región Norte o Cinco Manantiales…



III



CON EL PROBLEMÓN QUE REPRESENTA atender a cientos de migrantes atorados en la frontera de Piedras Negras, el alcalde Claudio Bres ha alzado la voz para recomendar y acordar con las instancias estatales y federales estrategias distintas, pues el fenómeno ha rebasado a los tres niveles de Gobierno…



SON CIENTOS Y CIENTOS de migrantes que llegan de todas las nacionalidades, unos desesperados y otros ya con estrategia, pues son orientados por dirigentes y hasta por traficantes de personas sobre qué hacer y cómo hacerlo para cruzar sin documentos hacia Estados Unidos…



LUEGO EL TEMA DE grupos específicos que exigen como si fuese obligación de Piedras Negras, de Coahuila y de México atenderlos en sábana de seda y si no están satisfechos quieren protestar como no lo hicieron en su país…



CASO DE LOS AFRICANOS que quisieron tomar el puente internacional 2 y de los centroamericanos que se amotinaron porque estaban incómodos en las celdas de migración donde fueron recluidos por estar sin documentos en México…



HABRá AHORA MÁS ALBERGUES, más elementos del INM y sobre todo más atención de las autoridades para que no haya disturbios…



III



POR CIERTO QUE BUENA parte de esta semana estuvo en Piedras Negras la delegada del INM de Coahuila, Alcira Vázquez, quien se reunió durante dos días seguidos con autoridades municipales para conocer la problemática…



SE TARDÓ EN ARRIBAR A esta frontera la delegada, pues sin personal, sin presupuesto y sin operativos, la dependencia a su cargo solo dejó pasar, dejó hacer a los migrantes en Piedras Negras y Ciudad Acuña…



NI EL ALTO NÚMERO DE fallecidos que va en el año la hizo reaccionar para diseñar alguna estrategia en este arranque de año…



OJALá Y QUE AHORA sí, en el INM se pongan a trabajar y logren los resultados que quieren, incluso que tengan ya una estación migratoria de más capacidad aquí en esta frontera para que los migrantes indocumentados que sean detenidos se les procese de manera rápida y se les deporte a su país de origen…



EL CASO ESPECIAL TAMBIéN de los africanos de cuyas naciones salieron huyendo estos migrantes por guerra civil o incluso por ser perseguidos políticos y no hay forma de que se les pueda deportar, porque en algunos casos sus embajadas, si es que las hay en México, no contestan a las llamadas del INM…



III



DONDE SE PRENDIERON LAS alarmas fue en Allende en el sector comercio, esto luego de que los efectos del IVA fronterizo, la gasolina más barata en Piedras Negras y Nava y el ISR reducido para la frontera ya causará el cierre de importantes establecimientos…



HéCTOR MORENO, EL ENCARGADO de Fomento Económico en el municipio, insistió en la necesidad de que alguien haga algo con esto porque las gasolineras de Allende y Morelos están a punto de cerrar por el desplome de las ventas, lo mismo otros negocios ya que los clientes simplemente se van a otros municipios o a Piedras Negras con un diferencial de precios de 8 puntos por el IVA reducido, la gasolina a 14.30 pesos por litro y también por otro tipo de impuestos…



PARECE QUE LOS DIPUTADOS y senadores se olvidaron de Allende, Morelos y Villa Unión, pues hasta ahora no ha habido respuesta a sus peticiones, que incluso se manifestó el alcalde Antero Alvarado con una huelga de hambre…