11 Mayo 2020 04:07:00

Cambio

Este es un cambio de época, quizá el mayor que ha sufrido la humanidad, ciertamente en los últimos dos o tres milenios. Yo he venido intuyendo este cambio, supongo, desde siempre, pero ciertamente desde hace 26 años. Y ahora lo enfrento menos burro de lo que antes yo era, gracias a los sabios consejos de mi cuarto maestro de vida, que todavía, por fortuna, sigue lúcido, claridoso, enérgico, sensato.Oportunidad“Con qué facilidad se ha cargado el coronavirus ese espejismo de seguridad y de control en el que vivíamos en las sociedades modernas. Es una derrota especialmente humillante, porque el virus es una pizca tan diminutérrima que no se ve con microscopios ópticos.“El reto mayor es el interior. ¿Cómo vivir la vida cuando se ha quedado sin trucos defensivos ni disfraces? La vida cruda y limpia en el lento e incandescente tiempo de la peste. Entre los sanadores y maravillosos chistes que recorren las redes (bendita tecnología que nos une) me llegó esto: ‘Dice una amiga que con esto del aislamiento en casa ha estado hablando un rato con su marido y que le ha parecido muy simpático’. Esa es la cuestión: intentemos encontrarnos simpáticos. O intentemos simplemente encontrarnos.“Cuando el ruido y el movimiento incesante se paran, queda lo real. Aguantar semanas con unos niños a los que normalmente aparcas en algún lado. Convivir de verdad con tu pareja en un ámbito estrecho, y aprender no sólo a escucharla, sino también a respetar su ausencia en la presencia. Soportar tu soledad, si vives solo, y lograr sentirte a gusto en ella.“Y, sobre todo, manejar bien el tiempo. En vez de perderlo, quemarlo, tirarlo (la vida es eso que ocurre mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa, según una supuesta frase de John Lennon) como hacíamos en la agitación de la normalidad, ahora tenemos una oportunidad única para habitar el presente. Para llenar de conciencia y de voluntad cada minuto. Para discernir entre lo esencial y lo superfluo. Intentemos que esta prueba, y la dolorosa resaca económica que vendrá, nos enseñe por lo menos a ser un poco mejores. (Rosa Montero, desde Madrid)”.No es para tantoMe cuenta el paisano Alfaro: “Acá en Culiacán las cosas no están tan dramáticas. Veo mucha gente activa, no igual que en tiempos ‘normales’, pero sí mucha en comparación a lo que narran algunos y hasta muestran fotos de soledad. Acá no, no estamos tan asustados, más bien estamos un tanto frenados, pero no para quedarnos metidos en casa sin asomar las narices.“Claro, hay algunos como mi hermano Chololo. No sé de él y ni de su mujer desde hace 15 días, imagino que siguen vivos porque de repente me acerco a la ventana de su casa, y escucho un ruido. Pero el resto de los vecinos salimos a la calle, unos a trabajar, otros a dar la vuelta... yo a comprar mis Ballenas Pacífico, y así, cada quien en lo suyo.“Lamento que mis cuates cafetólogos no estén en Los Portales. Los entiendo, son rucos asustados. Pero volteo para enfrente y allí están los boleros haciendo rechinar los mocasines, las botas, y allá están los vendedores de libro viejo. Pocos clientes, pero hay”.Precios del petróleoHay que ver esta gráfica: https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart La gráfica está loca. Abarca 70 años y muestra dos cifras máximas: $165.48 en junio de 2008 y $126.60 en abril de 1980, y cifras mínimas: $16.54 dólares por barril en febrero de 1946 y $17.69 dólares por barril en noviembre de 1998. El precio actual anda por $24. Los grandes beneficiarios en México fueron Calderón y Fox, y sobre todo López Portillo.OooooommmmmmRecuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Excelente introducción a la meditación, y cómo entrar en paz y relajación: http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=2581