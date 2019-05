31 Mayo 2019 04:10:00

Cambios en el ISSSTE

Este viernes se despide de la Delegación del ISSSTE en Coahuila el médico Sebastián Zepeda Contreras. Se tardaron en la 4T, pero finalmente se concretará la renovación de las delegaciones y esta vez tocó a ese instituto.



No se sabe sobre el futuro que le aguarda al urólogo saltillense. Hizo varios intentos por dar el brinco a la Administración estatal, pero no lo consiguió. Lo más seguro es que vaya a calentar la fría banca.



Uno de los intentos fallidos de Zepeda Contreras fue llegar a la Secretaría de Salud, pero pecó de ingenuo, o quiso jugar al vivo, pues el actual titular de la dependencia, Roberto Bernal Gómez, es uno de los más firmes dentro del Gabinete estatal.



Llega ‘el Tato’ Oyarzábal



Lo que sí se sabe es el nombre de quien llega a la Delegación del ISSSTE. Se trata de José Luis Oyarzábal, “el Tato” para sus fans. ¿Lo recuerda? Fue tesorero en Ramos Arizpe durante la última administración del ahora director de la Comisión Estatal de Vivienda, Ricardo Aguirre Gutiérrez.



En 2017 se convirtió en candidato a diputado local por el Partido Joven, ahora sin registro, cuando por esas mismas fechas y siglas Humberto Moreira buscó una posición pluri en el Palacio de Coss, y tampoco lo consiguió.



“El Tato” es licenciado en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, y al parecer ahí fue el origen de las relaciones que ahora le abrieron las puertas de la Cuarta Transformación.



‘La Coneja’, en Saltillo



Instalado en su casa y apapachado por la familia está en Saltillo Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. El exsenador y exdiputado federal retornó con bajo perfil, luego de que un juez



chihuahuense dio el visto bueno para que cubra el resto de los tres años de condena en prisión domiciliaria, pero en la capital del sarape y el pan de pulque.



Los enterados del caso aseguran que luego de la odisea que inició en vísperas de la Navidad de 2017, cuando fue detenido y llevado a juicio por el desfalco a las finanzas del Gobierno de Chihuahua, en sus tiempos como secretario general adjunto del PRI nacional, las cosas para “la Coneja” y su familia volverán a la normalidad. Después de la tormenta…



Quienes lo conocen, aseguran que Gutiérrez regresó a Saltillo con más amigos en la Cuarta Transformación, que en el PRI, ¿será?



Cierra semana



Si tiene asuntos con el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que antes era el Trife, Felipe Fuentes Barrera, se lo podrá encontrar este viernes en la Infoteca de la Universidad Autónoma de Coahuila, campus Arteaga, a partir de las 13:30 horas.



El magistrado presidente de la Sala Superior cierra semana en Coahuila, para dictar conferencia dentro del Observatorio Internacional de Derechos Políticos. Hablará sobre los retos de las candidaturas independientes.



Fuentes también aprovechará la visita para firmar un convenio de colaboración entre su Tribunal y los tribunales locales del país, sobre justicia abierta.



No será fácil



Si alguien pensó que el rescate de los restos de los 63 mineros atrapados desde hace 13 años en Pasta de Conchos iba a ser fácil, se equivocó. El pasado 1 de mayo, cuando hizo el anuncio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a entender que los trabajos iniciarían pronto, pero la titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, por lo visto tiene los pies muy bien aterrizados y aclaró el punto; el proceso será lento y para nada sencillo.



Para empezar, la elaboración del plan de rescate se llevará meses; en teoría estará listo para finales de agosto. Será hasta entonces cuando las autoridades digan cómo le harán para entrar a la mina a buscar los restos humanos, sin fracasar en el intento.



Brigadas internacionales



Lo que sí es un hecho, aclaró Luisa María Alcalde, es la colaboración internacional en el rescate. La funcionaria recién regresó de Alemania, cuyo gobierno accedió a enviar brigadas de especialistas en rescate de minas.



Además de los alemanes, el Gobierno de López Obrador invitó a expertos de Estados Unidos, China y Australia, que de venir se coordinarían con rescatistas mexicanos… Todo esto parece difícil y lejano, pero en la Región Carbonífera está más viva que nunca la esperanza del rescate, que en estos 13 años fue la principal demanda de los deudos.



Se montó



El que no se quiso quedar sin reflectores en el tema de Altos Hornos de México, fue el obispo Raúl Vera López. En el marco de la megamarcha en Monclova, al frente de la cual estuvo, entre otros, el alcalde Alfredo Paredes López, el prelado se quiso subir al templete al enviar un comunicado en el que llamó al sindicato y a las autoridades laborales a pedir al presidente López Obrador la figura de un interventor-administrador para AHMSA, según esto para garantizar su funcionamiento mientras dura la crisis.



Shhh. En Monclova le pidieron al obispo no hablar tan fuerte, porque en una de esas lo oyen en la 4T y le hacen caso.