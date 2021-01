09 Enero 2021 04:10:00

Cambios en el Tribunal

Hubo cambios en la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, órgano que preside el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup. Dejó la presidencia el magistrado Iván Garza García y en su lugar entró al relevo la magistrada María Eugenia Galindo Hernández.



Y para no dar pie a especulaciones, de inmediato se aclaró que la transición obedece al cumplimiento de términos legales, pues los magistrados no pueden presidir una sala por más de dos años, uno en periodo ordinario y otro más en reelección y precisamente don Iván estaba en esos términos.





Los ratifican



En la Sala Colegiada Penal fue ratificado como presidente, el exfiscal de desaparecidos, Juan José Yáñez Arreola, quien precisamente se encuentra en su segundo y último año como titular.



Es el mismo caso para el magistrado José Ignacio Máynez Varela, reelecto como presidente de la Sala Regional, con sede en Torreón.





Están definidos



En Morena aseguran que también hace aire en las definiciones frente a la elección de alcaldes del 6 de junio, y según esto, tienen resuelta la designación en los municipios más poblados.



Por ejemplo, en Piedras Negras, van con Claudio Bres Garza, quien buscará la reelección; Saltillo, con el senador con licencia, Armando Guadiana Tijerina; Torreón, el exdiputado federal, Luis Fernando Salazar Fernández, también conocido como “El Hooligan” y en Monclova, con Melba Farías Zambrano.



En Ramos Arizpe, los morenos también van con mujer, pero todavía no se deciden por quién postular.





¿Los desconoce?



Algo pasa en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila. Se suponía que quienes se encuentran en los cargos relevantes, forman parte del mismo equipo, es decir, el que encabeza el sampetrino Javier Guerrero García, quien forma parte del primer círculo nacional, como secretario general del organismo y uno de los principales colaboradores del director general, Zoé Robledo Aburto.



Pero en Coahuila, nos aseguran, el mexiquense Leopoldo Santillán Arreygué al parecer se quiere ir por la libre y, como dice el dicho, cuando el perro es bravo, hasta a los de casa muerde y, nos comentan, son varios los excorreligionarios a los que el funcionario federal desconoce.





Buena sinergia



Se concretó un acuerdo entre la Confederación de Trabajadores de México, que en el caso de Coahuila encabeza Tereso Medina Ramírez, y la Auditoría Superior del Estado, en donde manda el contador público Armando Plata Sandoval.



Resulta que la ASE prepara un plan de estudios para la nueva carrera, encaminada a administración, contabilidad y economía en las empresas, que se añadirá a la oferta académica de la Universidad Laboral de México, a partir del próximo ciclo escolar.



Por lo pronto, la universidad cuenta con edificio propio y clases virtuales en varias ingenierías, formación de recursos humanos y una especialidad en derecho laboral, además de bachillerato.



El acuerdo está fresquecito y seguramente, dado que tanto Medina Ramírez como Plata Sandoval son muy inquietos, de seguro ya están en puerta más proyectos académicos.





Buena plática



Este viernes hubo buena plática, larga y tendida, entre el dirigente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila, y el Alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla. Además de la buena relación que existe entre ellos, está de por medio la estrategia que habrá de venir cuando llegue el momento de andar en campaña.



Como lo anticipó el Marqués, Chema Morales está en el ánimo de quien toma las decisiones políticas y no por nada fue el primer candidato del tricolor, definido para la elección municipal, y, en su caso, estará en condiciones de buscar la reelección.





Viento en popa



Por cierto, con un carro completo a cuestas y condiciones políticas propicias, al que se ve relajado y en pleno disfrute del proceso electoral en curso, es precisamente a Rodrigo Fuentes Ávila.



Ya le tocó estar al frente del tricolor en dos procesos con mucho estrés y este sin duda es muy distinto, con viento a favor.