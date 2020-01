29 Enero 2020 04:10:00

Cambios en la Diócesis de PN

En donde se vislumbran cambios es en la Diócesis de Piedras Negras, luego de que esta semana se reunió el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño con todos los sacerdotes para anunciar una serie de nuevas medidas y enfrentar la crisis por el tema de los abusos de clérigos y las denuncias que han enfrentado a nivel local y nacional…



El obispo anunciará de un momento a otro reacomodos en la diócesis y también en las parroquias más importantes, lo que podría ser una medida normal, que cada año o dos años se realiza, pero también como una nueva disposición de los equilibrios en el territorio…



Por lo pronto habrá que ver quiénes son cambiados de Piedras Negras y zona Norte a la Carbonífera y quiénes serán ahora enviados a encomiendas a los Cinco Manantiales…



El trabajo de los sacerdotes es muy importante y ahora sí se deberá de enfrentar de manera mucho más supervisada pero también con nuevos mecanismos para la recepción de denuncias y también para la atención de situaciones mediante el protocolo que ha hecho público el mandamás de la diócesis…





Arresto de magnate del carbón



En Sabinas, ayer los muchachos de la Agencia de Investigación Criminal tuvieron mucha chamba, pues ejecutaron una orden de arresto contra un empresario carbonero, muy dado al tráfico de concesiones y magnate de esta rama, pues aprovechó su paso por la Secretaría de Economía en la época de Fox para lucrar con información privilegiada y hacerse de decenas de concesiones mineras que luego vendió a empresas y particulares…



Hoy este sujeto, Jenaro Garza Guerra, ha sido detenido acusado por una empresa de un fraude cercano a los 100 millones de pesos y compareció ayer por la tarde ante el juez penal Paúl Iracheta…



Veremos en qué queda este asunto, pues el reclamo es elevado y el detenido está venido a menos con la crisis de carbón pues como la CFE no compra mineral y AHMSA ha mermado también en esto, entonces Jenaro no requiere de coyotear o de mover las toneladas de mineral para su venta…



Veremos si este asunto no salpica a otros, porque son muchas las relaciones que este sujeto arrestado trae consigo…





Falla Protección Civil en advertir a migrantes



Ayer en un solo día, al menos tres migrantes fallaron en su intento de cruce hacia Estados Unidos por el río Bravo y murieron ahogados en un tramo desde San Isidro hasta el puente internacional 2…



Los traficantes de personas siguen con su negocio ilegal y las autoridades no han detenido a uno solo de estos sujetos, mucho menos a los cabecillas…



Pero el tema de Protección Civil en su labor de alertar por el peligro del cauce del río va en relación a que desde el domingo comenzó una mayor liberación de agua en la presa Amistad de Acuña, lo que elevó al doble el caudal y fuerza del río Bravo y eso representa mayor peligro para quien intente cruzar a nado, además si en algún lugar la profundidad del río era baja, es decir medio metro o menos, con esta liberación de mayor cantidad de agua ese nivel se incrementó…



Ojalá y que Sergio Balbuena se asesore más con el Consejo de Protección Civil y evalúe los riesgos que eso representan para que transmita en este caso a los migrantes mediante avisos o a las corporaciones para que estas informen a quienes intentan cruzar a nado…



Tres fallecidos en un día son muchos, ojalá y que este fenómeno no se acreciente…





Topes de campaña altísimos para candidatos



El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó ayer el tope para los gastos de campaña a los candidatos independientes a las diputaciones: Será de un millón 375 mil pesos, según lo votado en la sesión que presidió Gabriela de León…



De este total, los candidatos independientes podrían tener un tope máximo de 120 mil pesos de aportaciones ciudadanas, pero lo interesante no es eso, sino el hecho de que se le destine una cifra tan elevada de tope de campaña, pues más de un millón de pesos de los gastos de campaña serán entregados por el IEC a cada candidato independiente que logre registro, cuando esta figura ha demostrado que no funciona al menos en México y en las pasadas elecciones de Coahuila fue un claro reflejo…



El periodo de registro de candidaturas a diputaciones locales será del 15 al 19 de abril, tras presentar la solicitud ante el comité electoral que corresponda, pero antes deberán de cumplir con una serie de requisitos…



En total la elección costará al IEC casi 400 millones de pesos…