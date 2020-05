07 Mayo 2020 04:10:00

Cambios en la UAdeC

Luis Farías Valdés debutó como titular de la Contraloría Interna de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su nombramiento se palomeó desde hace una semana, pero fue hasta este miércoles cuando el rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, lo concretó.



Farías Valdés llega a la UAdeC con tablas suficientes y experiencia a prueba en el área que tiene a cargo. Viene de la Auditoría Superior del Estado, en donde primero se desempeñó como auditor superior de Desempeño y después como auditor superior financiero. El propio funcionario universitario difundió su nuevo nombramiento en redes sociales y le fue bien en la recepción de parabienes.





Nuevo nombramiento



Farías relevó en la Contraloría Interna de la UAdeC a la también contadora pública Ludivina Leija Rodríguez, quien -como él- tiene trayectoria en la Auditoría Superior del Estado.



La monclovense presentó su renuncia como contralora luego de dar el sí a la invitación para incorporarse al Gabinete del Gobierno del Estado, en concreto como subsecretaria en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, dependencia en la que hará mancuerna con su titular, Teresa Guajardo Berlanga.



Leija Rodríguez, quien también se encuentra a cargo de la Vicepresidencia de Relaciones Públicas y Difusión del Consejo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, empezó a despachar desde esta semana.





Abonan a la contingencia



Y a propósito de la máxima casa de estudios, el rector Salvador Hernández Vélez aseguró que frente a la contingencia y la cuarentena por el Covid-19 no hay riesgos de que se pierda el semestre y como medidas para garantizarlo se recorrerá su periodo tres semanas, lo cual para los propios alumnos y docentes es preferible comerse unos cuantos días de vacaciones, a empezar de cero en agosto.



Entrado en gastos, Hernández Vélez dio a conocer que la UAdeC abona a la contención de la pandemia con un sanitizante orgánico a base de la planta gobernadora que se desarrolló en los centros de investigación de Viesca y Cuatro Ciénegas, y en la Facultad de Ciencias Químicas de la Unidad Saltillo.





En el Top 5



Estar al frente de la estrategia para combatir el coronavirus elevó, entre marzo y abril, la aceptación ciudadana del gobernador Miguel Ángel Riquelme, al pasar de 53.1 a 54.6 y mantenerse en el Top 5 de la medición nacional a cargo del despacho Consulta Mitofsky, junto a Martín Orozco, de Aguascalientes (PAN); Jaime Bonilla, de Baja California (Morena); Carlos Mendoza, Baja California Sur (PAN) y Carlos Aysa González, de Campeche (PRI).



Riquelme también se encuentra entre los tres gobernadores del PRI con mejor evaluación y mientras 44.7 de la población asegura no estar de acuerdo con su desempeño, 54.6 lo aprueba.





Se pusieron celosos



En las oficinas centrales del ISSSTE, en donde despacha el oaxaqueño Luis Antonio Ramírez Pineda, hace ruido y empezó a llamar la atención el acercamiento del superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, con pacientes y personal médico y administrativo de las distintas clínicas y hospitales.



Por ejemplo, este miércoles el funcionario partió la semana en Torreón con una visita al Hospital General del ISSSTE y al parecer no le va mal en la relación con médicos y enfermeras, de ahí que el alto mando de dicha institución encendió los focos de alarma.



Flores Hurtado también tiene acercamiento con personal del IMSS, pero al parecer en el ISSSTE le va mejor, seguramente porque el vacío de poder es mayor, o por lo menos se nota más.





Primero el respeto



No hay de otra, en los filtros de seguridad y revisión sanitaria, y en general en todas las acciones oficiales relacionadas con la contingencia, se deben hacer valer los derechos humanos y al respecto se pronunciaron los diputados locales Zulmma Guerrero Cázares y Emilio de Hoyos Montemayor, del grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila, en un punto de acuerdo que en la sesión legislativa virtual de este miércoles se aprobó por unanimidad.



El exhorto correspondiente es para los 38 alcaldes y el Gobierno estatal y también se extiende a las autoridades federales involucradas.





No hay cambios



Por cierto, este miércoles se publicaron los nuevos lineamientos relacionados con la contingencia y como lo anticipamos en Palacio Rosa, establecimientos comerciales como panaderías y florerías podrán funcionar con normalidad y no estarán sujetas a ninguna restricción, más allá de las que se establecieron con anterioridad.



Lo único que está prohibido es acudir y concentrarse en panteones, los cuales permanecerán cerrados a lo largo y ancho del territorio estatal, salvo para servicios funerarios. Como también lo dijimos, el decreto correspondiente estará vigente desde este viernes, hasta el próximo lunes, a fin de evitar las reuniones masivas con motivo del Día de las Madres.