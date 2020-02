15 Febrero 2020 04:10:00

Cambios en Seguridad Pública

Donde llegará nuevo jefe es en la Contraloría de Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras…



Este fin de semana fue notificado del cambio el actual responsable, Ramón Pope quien se va a litigar, luego de varios años en la función pública…



Poco le ayudó al ahora excontralor la pésima relación que sembró tanto con el comisario Luis García García y con la directora de Tránsito y Vialidad, señora Marina Lozano…



En vez de construir, hacer equipo y sobre todo fortalecer ese departamento, se enfrentó, hizo berrinche y sobre todo quiso pasar sobre las decisiones de los mandos de cada área, lo que le valió que a partir de la próxima semana tome nuevos aires y responsabilidades fuera de la función pública…



Llega a su lugar Eduardo Espinoza, gente de mucha experiencia en la seguridad pública municipal, calado en el tema de la lealtad y honestidad, de esfuerzo y quien incluso mientras se desempeñaba como policía concluyó sus estudios de Licenciatura en Derecho…



Fue policía en una época muy complicada y supo mantenerse fiel a los principios e incluso prefirió hacerse a un lado antes que traicionar la confianza de su jefe y de la ciudadanía….



Disciplina del Profe Noé



El que una vez más, supo manejar la situación y dar muestra no solo de lealtad a su partido y dirigente, si no al gobierno que pertenece fue el Profe Noé Gómez, el regidor tenía la posibilidad de ser candidato a diputado local, pero al final puso por delante la unidad de su partido la UDC, con un mensaje no solo de agradecimiento a su instituto político sino también en el que se comprometió públicamente a sudar la camiseta en este próximo proceso electoral en busca del voto fue como la mañana de ayer se descartó la posibilidad…



El Profe Noé tiene 35 años y ha dicho quedito y fuerte quién es su gallo para la gubernatura, en ello se enfocará y también en apoyar a quien sea su candidata en ese distrito, ayer por la tarde recibió muchas muestras de apoyo tanto personal como telefónicamente ante el respeto, prudencia y madurez que siempre han imperado en su comportamiento…



Muy lamentable fue que algunos políticos no sepan apreciar ese gesto no solo de humildad si no de generosidad política que el regidor Noé Gómez supo brindar y que no tenía más propósito que el de decir públicamente que estaba puesto para la campaña y como él mismo lo escribió “dejar el alma en las calles”, esta situación a él lo dejó bien librado y mal parados a algunos que quisieron atacarlo…



Llega de Tabasco y Chiapas



Ya se dio a conocer quién será el relevo del general José Luis Chiñas en la Guarnición Militar de la plaza en Piedras Negras y se trata del general de brigada, diplomado del estado mayor, Sergio Ángel Sánchez García, quien durante los últimos casi 8 meses se desempeñó como comisario de la Guardia Nacional en el sector VII que comprende los estados de Tabasco y Chiapas…



Hombre con casi tres décadas en la Sedena, el nuevo jefe de la Guarnición se encargó del tema migratorio, de prevención del delito y de atender Tabasco que es una brasa en materia de inseguridad, problemático a más no poder y en donde por cierto desapareció hace ya casi dos años el joven piloto y empresario nigropetense Bernardo Ainslie…



Sin duda que recibirá una zona mucho más tranquila, con mucho camino recorrido y con una gran coordinación entre los tres niveles de Gobierno, además de mucha disposición en materia de atender una problemática de forma conjunta…



No lo descarten



Un prospecto para el tricolor que al parecer no han mirado hacia adentro en Piedras Negras, es Alberto Espinoza “Pachorro”, el cual reúne varios requisitos y por el momento, no necesita pedir un permiso, dado que está de lleno trabajando en la Iniciativa Privada. “Pachorro” tiene ascendencia en varios grupos, además de presencia en la capital del estado, donde ha tejido alianzas, es cuadro nuevo que en varias colonias y sectores lo estiman, aunado que no es cartucho quemado, dicen unos compañeros del tricolor, “nos quejamos de no tener cuadros y no volteamos hacia otros lados, por eso se los quieren robar”. ..



Así que ahí tienen los que toman las decisiones, como dicen los que saben, para el 20 o para el 21, puede ser una opción...