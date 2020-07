05 Julio 2020 04:05:00

Camerata Fiorentina

Florencia, a finales del siglo 16, el Renacimiento llegaba a sus últimas décadas y el manierismo era cada vez más marcado. La polifonía estaba cansando los oídos de no pocos artistas, humanistas e intelectuales de la época, que buscaban nuevas formas de expresión musical.



Este grupo, llamado la Camerata Fiorentina, creía fervientemente que la música debía ser renovada y, así como las demás artes durante el Renacimiento, buscaron su inspiración en los cánones de la antigua Grecia. Particularmente del teatro griego, que como sabemos, está nutrida por las más diversas artes: la danza, la poesía y la declamación, así como de la música misma.



Músico notable de esta cofradía intelectual del conde Bardi, era Vincenzo Galilei, padre del astrónomo Galileto Galilei. Pues bien, buscando traer de nuevo la tragedia griega, la Camerata Fiorentina se inspiró en los temas clásicos, de ahí que naciera no solamente un género musical nuevo, inspirado en los años helénicos, sino también volvieran a la escena artística las historias mitológicas. De ahí que las óperas tuvieran, durante tan largo periodo, temas de la mitología clásica.



Ejemplos como la Dafne, de Jacopo Peri, estrenada en 1598 y que lamentablemente se ha perdido; Eurídice, también de Peri, en 1600 y una Eurídice más de Giulio Caccini de 1602, nos muestran el interés de la élite florentina por dar vida a un espectáculo que marcara la historia musical para siempre.



Sin embargo, estos ejemplos o se han perdido, o quedan apenas unos cuantos fragmentos. Pero no todo es malo: en 1607, el compositor Claudio Monteverdi, estrenaría su Orfeo, Favola in Musica, que será el hito definitivo.



La ópera había nacido, como todas las artes y descubrimientos, poco a poco hasta concretarse definitivamente con la obra de Monteverdi. Famoso por sus madrigales y por el uso complejo del contrapunto polifónico, podemos apreciar una evolución de la melodía muy refinada, dotando a la música de nuevos alcances que marcaran el inicio del periodo Barroco.



Los aportes intelectuales y estéticos de la Camerata Fiorentina, daban frutos notables. El contrapunto de había dulcificado. Aún quedaban influencias de la estirpe de los Medici, pues habiendo escuchado Monteverdi la obra de Jacompo Peri durante las bodas de María de Medici, le fue pedido por la corte Gonzaga una ópera basada en el mismo mito. Fascinantes momentos de la historia musical.