03 Octubre 2020 04:10:00

Caminito de la escuela en Eagle Pass

Donde poco a poco comenzarán a retornar a clases los más de 12 mil estudiantes de nivel básico es en Eagle Pass, Distrito Escolar que está a cargo de Samuel Mijares y que pese a que en el estado les indicaron que desde hace un mes deberían de haber retornado, prefirieron tomar sus propias medidas y estrategias…



Ahora que la pandemia ya ha cedido, determinaron que a partir del 12 de octubre niños y jóvenes retomarán el caminito de la escuela, poco a poco, para primero alcanzar un 30% de capacidad en los planteles y llegar hasta el 75 por ciento…



La decisión de quién va o quien no va a clases dependerá de cómo los padres reaccionen, es decir, aquellos que ya los quieran enviar deberá de ser selectivo si esa cifra supera el 30 por ciento, pero si no es así del 12 al 25 de octubre se mantendrá con ese número máximo de alumnos y brincará al doble a partir del 26 de octubre…



La cuestión será ver cómo es que reaccionan los planteles, que ya han sido sanitizados y que los maestros deberán de cuidar cualquier situación de posible caso de Covid-19 para evitar contagios mayores…



Veremos pues cómo es que a nuestros vecinos les va con este asunto del regreso a clases presencial, para ver y medir las acciones y reacciones, riesgos posibles y estrategias correctas…



Patios de maniobra en Nava



El alcalde Sergio Velázquez Vázquez, de Nava, ha tenido un puntual seguimiento y verificación de cada empresa de transporte, de cada patio de maniobras y de cada espacio que se pretende edificar para construir ahí una instalación para almacenar tráileres, lo que ha provocado muchas veces el enojo de los transportistas…



De repente en una extensión de cuatro hectáreas un transportista nivela, mete servicios, no pavimenta, instala una caseta móvil y de la noche a la mañana tiene guardados ahí medio centenar de pipas de gas con 30 mil litros cada una, hace trasvases y ninguna autoridad de Profepa o Comisión Reguladora de Energía dice nada…



El municipio se apersona, requiere y se van, desaparecen o simulan alejarse y semanas después de nueva cuenta se instalan, sin pagar un permiso o hasta que la autoridad los detecte, pero es algo de nunca acabar…



Incluso algunos simulan es un patio solo, almacenan ahí llantas y repentinamente hay un incendio accidental y se deshacen de basura por la cual debían pagar para su confinamiento industrial…



En la Ribereña rumbo a Guerrero hay una docena de patios de maniobras, sólo dos tienen las instalaciones en regla, el resto han sido requeridos o sancionados por el municipio, pero no por la autoridad federal…



Loteros Onappafos



Y ante la situación de que por la Aduana de Piedras Negras y Acuña no se permiten la importación de autos usados, ahora muchos de los comerciantes de autos usados han entrado en una nueva modalidad: Vender autos chuecos y recomendar de inmediato que los “registren” como autos Onappafos, Fedepafos o de alguna organización de autos extranjeros no legalizados…



Bonita solución y peor que las autoridades la permiten pues el descaro de esto ocurre porque por la Aduana de Acuña cruzan decenas de autos por día sin que nadie, absolutamente nadie les diga nada (o habrá corrupción)…



Lo grave es que se ha convertido ya en la frontera de Coahuila otra zona de autos chuecos, aquel problemón que se generó en el pasado y que hasta que alguien le ponga un alto, simplemente deja en desventaja a quienes sí pagan impuestos y sí generan empleos por toda la cadena de valor que se da a nivel nacional…



Veremos cómo es que se genera un plan por parte de la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal para frenar este problema, porque no tardará en involucrarse con temas de delincuencia organizada el tráfico de estos autos chuecos y el problema será de palabras mayores…



Codeándose con las grandes ciudades



Y el que entregó buenas cuentas al alcalde Claudio Bres fue el tesorero Sebastián Guerra…



Resulta que esta semana la calificadora crediticia de riesgo Fitch Ratings informó sobre el estado de los municipios que evalúa a nivel nacional y pese a que se enfrenta la pandemia desde hace casi siete meses, lo que ha provocado toda una serie de efectos en la economía y también en las finanzas de muchas ciudades, Piedras Negras logró subir su calificación que emite esta empresa británica…



La ciudad pasó de tener una calificación “AA” estable a “AAA” que es la máxima y en la cual sólo están nueve ciudades en todo el país…



Eso refleja la disciplina del alcalde en materia financiera, también el cumplimiento de la población en el pago de impuestos y cómo a pesar del cambio de prioridades por la pandemia, en Piedras Negras no se ha recortado el gasto en obra y se ha atendido la emergencia de Salud…



Nuestra ciudad está en esta materia a la altura de Saltillo, San Pedro en Nuevo León y Apodaca o incluso la CDMX en el nivel de confianza para el crédito…