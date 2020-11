14 Noviembre 2020 03:10:00

Campaña adelantada

El que debe irse untando cebo de coyote es el gobernador Miguel Ángel Riquelme, porque en su defensa los diputados federales de Morena, llamados “Los traidores de Coahuila” en su defensa sacaran errores y desaciertos, de tres sexenios.



Se habla de toda la jauría sobre el de Coahuila y los que se atrevieron a juzgar la obediencia de legisladores, veremos cuando se ganchan. Es tiempo de política señores, en puerta la renovación de la Cámara de Diputados y acusar a los de la 4T de no haber mostrado interés por defender presupuesto para Coahuila y la difusión de su imágenes de “Se busca” los ofendió.



Desatada anda la diputada Melba Farías, quien defendió a la 4T e hizo acusaciones contra Rubén Moreira y Miguel Riquelme.



Con decirles que hasta se puso quisquillosa para dar entrevistas sobre el tema advirtiendo “Vas a poner lo que te diga, porque tu periódico tiene convenio con el Gobierno”.



Vaya ingenuidad política, se desgarra las vestiduras, sin entender que los partidos, gobernantes y líderes políticos juegan sus intereses no los del pueblo.



Mueren por decena



Con todo que la cifra oficial de muertos por Covid en Coahuila no coincide con la realidad fue la semana de la treintena, la alerta roja de la pandemia en Torreón, Saltillo y Monclova con hasta más personas fallecidas.



Los Subcomités Técnicos de Salud en cada región endurecieron las medidas restrictivas, exigían las medidas preventivas y alertaron de sanciones económicas por las fiestas de más de 15 personas.



Es triste ver como a diario se informa de conocidos muertos, entre ellos personal de Salud, el último del Hospital Amparo Pape.



En Monclova las autoridades municipales toman muy enserio el papel de vigilantes y realizan clausuras, este fin de semana restaurantes y taquerías deben cerrar a las 10 de la noche sin excepción.



Los negocios que venden bebidas embriagantes hasta las 16 horas; bares y cantinas no deben abrir.



Derrama federal



Si pueden consideras mejoría la economía en la Región Carbonífera, tómenlo en cuenta, en unos días las viudas de Pasta de Conchos millones de pesos como indemnización del Gobierno Federal.



Habrá nuevos millonarios por aquellos rumbos, quizás como en la ocasión anterior que recibieron apoyo económico algunos estrenen vehículos del año.



Más valiera cuiden el dinero porque será la última tajada.



Renovación



En el mejor momento o el peor, según el cristal con que se mire, se hará el cambio del block “A” de la dirigencia nacional del Sindicato Democrático en una convención a realizarse en Saltillo la próxima semana.



No es que sea urgente y necesaria, pero por aquello de los cambios de mando en Altos Hornos de México los dirigentes debieran estar preparados para negociaciones.



Ismael Leija es secretario general interino, la convención minera tiene la decisión de dejarlo al frente, a como están las cosas en la empresa no cualquiera quiere representar a los trabajadores.



Apoyo moral



A distancia, por si sirviera de consuelo, desde AHMSA le mandaron decir a presidente del Consejo, Alonso Ancira, tiene su respaldo y confían en su inocencia pese a que en España le negaron quedarse y avale su extradición a México.



Puede que no sirva de mucho para el empresario que no quiere regresar a México donde es casi seguro le espera proceso penal y cárcel, pero peor es nada.



Diversas figuras en la mira del Presidente, Alonso Ancira, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Luis Videgaray, de buenas que no es vengativo ni rencoroso.