01 Junio 2020 04:09:00

Campañas sin mítines

Todo apunta a que Coahuila sí tendrá proceso electoral para diputados locales. La reactivación económica que puso en marcha el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme da pie a que en la entidad se puedan elaborar protocolos para que la gente, con los cuidados necesarios, acuda a las urnas a emitir el voto.



Eso sí, los enterados apuntan a que de seguro la manera de pedir el voto deberá cambiar y las campañas no volverán a ser lo de antes. La innovación será pieza clave y no descarte el proselitismo virtual, con el mínimo de recorridos casa en casa, porque una cosa es segura, eventos masivos no habrá.





Sigue en pie



Y sobre la fecha, sigue en pie el 16 de agosto, en un intento por empatar los comicios de Coahuila con los de Hidalgo, pues en esta última entidad se van a renovar los ayuntamientos y el 4 de septiembre es la transición de poderes.



Por lo pronto, en el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, aseguran estar armados para resolver las necesidades de los partidos políticos, de los candidatos y de los ciudadanos con la reanudación del proceso electoral.





Prófugos del rastrillo



Y para no quedar fuera de moda, entre los últimos acuerdos del Consejo General del IEC está la implementación de medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado frecuente de las manos, sanitización de las instalaciones, evitar el ingreso de personas de más de 60 años y, algo que no gustó a más de uno, de barbones y bigotones.



Resulta que por recomendación del Subcomité Regional de Salud, las personas que anden en la calle o en dependencias públicas o privadas deben ir bien rasurados, pues el vello propicia el contagio.



De seguro la medida no gustó a consejeros electorales prófugos del rastrillo y la crema de afeitar, como es el caso de Gustavo Espinosa y Juan Antonio Silva.





Marcación personal



El gobernador Miguel Ángel Riquelme amanece en Torreón. Tiene agenda desde temprano con el Subcomité Regional de Salud para revisar las tareas frente al Covid-19 y después entregará un pozo de agua que se habilitó con recursos estatales. Ante los problemas por el desabasto en aquel municipio y los reclamos que un día sí y otro también hacen ciudadanos al Ayuntamiento, esto último es oxígeno puro para el alcalde Jorge Zermeño.



Y no es extraño que el Gobernador arranque semana en la Perla de La Laguna, pero no descarte que a partir de este fin de semana, cuando Torreón se convirtió en el nuevo epicentro del Covid-19 en el estado, Riquelme ande más tiempo por allá, como ocurrió en su momento con Monclova, cuando le puso marcación personal.





¿Y los semáforos?



Este 1 de junio es día importante para el país. Entran en vigor los semáforos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para a la nueva normalidad. Pero decir que entran en vigor es solo en teoría, pues por ejemplo en el caso de Coahuila estarán fuera de operación.



Como se sabe, en estas tierras se tomó un rumbo distinto desde hace más de un mes, pero para efectos de abonar al morbo, será interesante ver qué tal funcionan los semáforos de marras en los estados que le siguen apostando a la estrategia federal.



Por lo pronto, en Coahuila sigue en pie la reactivación económica, ponderando el tema de salud.





No quieren elección



En el Movimiento Regeneración Nacional de Coahuila no quieren que se llegue la nueva fecha para la elección de diputados locales, pues a estas alturas no tienen perfiles amarrados para contender por distritos claves y por si fuera poco tampoco cuentan con dirigencia estatal.



En teoría, al frente de la dirigencia estatal del partido de moda se encuentra el monclovense José Guadalupe Céspedes Casas, pero lejos de asumir las riendas, el profesor y exmilitante del Partido Comunista Mexicano anda más entretenido con amarrar su propia candidatura.





Pegaditos y sin cubrebocas



La foto del sábado en la que aparecen Armando Guadiana y Reyes Flores Hurtado frente a la fonda del sector de La Aurora en donde apaciguaron el fresco con una birria, no fue muy bien recibida en las benditas redes sociales.



Resulta que tanto el senador como el representante del presidente Andrés Manuel López Obrador en Coahuila no guardaron sana distancia ni usaron cubrebocas, es decir, ignoraron las recomendaciones que un día sí y otro también hacen las autoridades para evitar la propagación del coronavirus.



O se quieren contagiar, o están inmunes, o nomás lo hicieron porque les importa poco cumplir con los protocolos sanitarios, pero el caso es que en plena crisis por la nueva ola de casos, las dos principales figuras públicas de la 4T en Coahuila no predican con el ejemplo.





En la agenda…



Este lunes hay actividad en la Universidad Autónoma de Coahuila. El rector Salvador Hernández Vélez dará detalles de cómo cierran los alumnos el ciclo escolar, las expectativas para el próximo y los pormenores del examen de admisión, que será de modo virtual.



Ahí mismo andarán Octavio Pimentel Martínez, director de Asuntos Académicos; Luis Gutiérrez Flores, de Planeación y Carlos Casillas Gutiérrez, coordinador general de Tecnología de Información y Comunicaciones.