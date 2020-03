27 Marzo 2020 04:10:00

Campañas virtuales

En el PRI Coahuila, en donde manda Rodrigo Fuentes Ávila, al parecer encontraron la solución a las restricciones sanitarias para las próximas campañas electorales, sin la necesidad de llegar a la suspensión del proceso electoral y a que se pospongan los comicios del 7 de junio, para elegir 16 diputados de mayoría y 9 pluris.



Este jueves el dirigente priista dio una serie de declaraciones que llamaron la atención a más de uno, pues sería la salida para el Instituto Electoral de Coahuila, de Gabriela de León Farías, y el Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova Vianello, en caso de que en el territorio estatal no se decrete la emergencia sanitaria, de acuerdo con los enterados, el único motivo para diferir la elección.



“Estamos listos para hacer, de ser necesario, una campaña virtual; estamos seguros de que a partir de esta contingencia de salud el mundo no volverá a ser el mismo, así que el PRI está listo”, señaló.



¿Qué tal?





En videoconferencia



Por cierto, en la dirigencia estatal del PRI se ajustaron esta semana a la realidad mundial y echaron mano de las herramientas tecnológicas para sacar adelante los pendientes.



Rigo Fuentes, para sus fans, se reunió con los presidentes de los 38 comités directivos municipales a través de videollamada, e hizo lo mismo con los secretarios de Organización y de Acción Electoral del comité estatal.





Las antenas



En donde de seguro deben tener bien calibradas las antenas es en el Gobierno municipal de Saltillo, ya que cada vez son más las quejas que llegan en contra de quien por lo menos hasta ayer cobró como director de Catastro, Adrián Murguía. Las quejas y denuncias son muchas y muy variadas, pero el común denominador es que trata con suma prepotencia a los usuarios.



El tema es más delicado de lo que parece, pues para empezar, la actitud del funcionario contrasta por completo con la mística de trabajo del Alcalde y de su equipo cercano, en donde impera el buen trato hacia los ciudadanos. Según trascendió, varias cámaras empresariales enviaron cartas al Gobierno municipal en las cuales exigieron su destitución. Veremos.





Los 25



Los 25 diputados locales presentaron puntos de acuerdo y exhortos al Gobierno federal para que no demoren más las medidas para hacer frente a la contingencia, sobre todo las relacionadas con los temas financieros y de estímulos fiscales para detener el fenómeno de caída libre en que van los distintos sectores de la industria y el comercio.



El propio presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss, Emilio de Hoyos Montemayor, consideró que los apoyos para empresarios y comerciantes urgen en todas las regiones de la entidad. También hay llamadas de atención al Gobierno de la ‘cuatroté’ para que se ponga las pilas en la emergencia sanitaria.





Muy nerviosos



La contingencia trae más nerviosos a los evangélicos y pastores de iglesias cristianas, que a los aspirantes a diputados locales, que por las disposiciones de ley no pueden hacer campaña, o por lo menos no como quisieran.



El martes, representantes de un templo en Ramos Arizpe se incomodaron cuando los reporteros descubrieron que tenían reunión masiva, aún y cuando fue la primera prohibición que dictaron las autoridades para tratar de cortar la cadena de contagio. Fue tanta la molestia, que hasta agredieron a los reporteros.



Y como hay suficiente vigilancia para evitar las misas y reuniones, en Sabinas, pastores evangélicos consiguieron financiamiento de empresarios para rentar un avión y rociar lo que ellos mismos identificaron como aceite, a fin de purificar a los habitantes de las Carbonífera. ¿Será que andan nerviosos al saber que la crisis les puede echar abajo el negocio?





Con las uñas



Por lo visto, en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se están tomando en serio la emergencia por la pandemia del coronavirus. Este jueves se confirmó que dos médicos, un varón y una mujer, de 42 y 41 años respectivamente, dieron positivo a las pruebas de Covid-19, y hay versiones de que se contagiaron precisamente en el ejercicio de su función, pues como el resto del personal, prestan sus servicios sin las medidas primarias de precaución.



A esto se suman las protestas de enfermeras y personal auxiliar de hospitales, como el General de Zona número 7 de Saltillo, porque ni siquiera cuentan con guantes o mascarillas especializadas para atender a los pacientes de enfermedades respiratorias sin morir en el intento. ¿Pues no que las enfermeras y doctores son los actuales héroes sin capa? ¿Y Leopoldo Santillán, para más señas delegado del IMSS Coahuila?





Quieren desestabilizar



¿Simple travesura, o alguien quiere desestabilizar al Gobierno del Estado? Este jueves creció con rapidez una noticia falsa sobre el supuesto anuncio del gobernador Miguel Ángel Riquelme para establecer la Ley Seca desde este fin de semana y hasta nuevo aviso, como una de las medidas de atención a la contingencia por el coronavirus.



El mensaje estuvo acompañado por la fotografía de una reunión que Riquelme tuvo esta misma semana con representantes de la cámara de restauranteros y hoteleros de Saltillo, atribuida a una cuenta patito de Facebook del propio Gobernador. La noticia se aclaró porque las redes sociales oficiales se movieron rápido, pero queda la duda del origen y de quién pretende crear confusión.