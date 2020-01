30 Enero 2020 04:10:00

Canaco, Carlos González un año más

El que recibió todo el apoyo de los comerciantes fue el abogado y empresario gasolinero Carlos Mario González, de grupo Gasco, luego de que ayer en asamblea de consejo fue reelecto por un año más al frente de la Canaco…



El gasolinero se ha distinguido por un liderazgo siempre incluyente, que va por la capacitación y el aumento de afiliados pero sobre todo por una representación genuina y en donde se tenga todo el apoyo para quienes se acercan a la Cámara para ser orientados o incluso apoyados en trámites y problemáticas de la actividad…



Acompañado de Aniceto Hernández Gayoso y de Patricio Cárdenas, el presidente de la Canaco también les tomó la protesta a la mitad de los consejeros que se renovaron para este periodo como lo marcan los estatutos…



Entre los proyectos que se ha comprometido para este nuevo periodo el abogado y gasolinero están el remodelar la sede del organismo empresarial ahora en su interior y también si es posible iniciar el proyecto para una nueva ubicación, esto en función de diálogos que tendría en las próximas semanas…



La Canaco ha logrado desde hace ya un buen número de años el tener una representación en los consejos municipales y también a nivel estatal y en este año que se cumple un siglo de su integración es muy importante para el presidente de la Cámara el continuar con ese camino de potenciar la representatividad…





Crisis en Eagle Pass



Semana a semana en Eagle Pass se ven los problemas por la crisis que enfrenta el comercio ante la baja de empleo y actividad económica en esa ciudad…



Ayer, una empresa comercial que tenía ya muchos años operando en el Mall de las Águilas decidió cerrar sus puertas y alejar sus inversiones, dejando un vacío enorme en sus bodegas y el Mall por la falta de ventas, bajas durante el último año…



Parte del efecto se vive por lo que ocurre en el sector energético, petróleo y gas, en el Eagle Ford, donde las exploraciones se acabaron y solo continuó la explotación de los pozos ya perforados pero el trabajo y la mano de obra demandada ya no existe…



Son cientos y cientos de trabajadores que deberán emigrar y eso se refleja también en el Distrito Escolar, donde se han perdido cientos de alumnos porque sus familias emigran a otros lugares…



Si uno se da una vuelta por el Mall de las Águilas observará una docena de negocios cerrados, que simulan estar ocupados, pero la realidad es que la cosa está complicada y los buenos empleos escasos…



Los políticos, tanto el alcalde como el juez en Eagle Pass y Maverick se la pasan en la grilla, en la búsqueda de otros cargos antes de pensar en promover inversiones, beneficios fiscales para quienes se instalen o traer nuevas empresas a la zona, algo que poco se ve en esta ciudad…



Esperemos que Ramsey English Cantú y el juez de condado trabajen más de la mano y no cada quien por su lado para lograr acuerdos …





Arreglan problemática en IMSS



Donde andan más que activos es en el Seguro Social de Piedras Negras, esto luego de que en las últimas semanas se dio una escasez de medicamentos para pacientes de cáncer…



Resulta que por desabasto nacional de los laboratorios o empresas farmacéuticas, los médicos oncólogos recetaban a sus pacientes el medicamento necesario para el tratamiento y este no lo tenían en existencia en las farmacias de ambas clínicas, la 11 y la 79…



Los directores de ambos nosocomios y el subdelegado Roberto Longinos Reyes hicieron una coordinación desde hace meses para evitar esta problemática y con el apoyo de la delegación generan mecanismos para solucionar este problema y las administraciones de cada clínica las compras en las farmacias autorizadas si hay en existencia, los pacientes lo compran y se les repone el dinero antes de un mes o deberán esperarse, en este caso es lo último que se quiere por lo delicado del tratamiento…



Por lo pronto el medicamento escasea y se busca por todos los medios que este llegue pronto o que se pida a otra unidad hospitalaria o farmacia…





Acuerdo por la seguridad y paz laboral



En Saltillo, el gobernador Miguel Riquelme firmó acompañado de sector empresarial, sindicatos y los alcaldes de todo el estado, el Pacto Coahuila 2020 Inclusión, Igualdad y Justicia Laboral en donde el esfuerzo conjunto se enfila hacia buscar un crecimiento estable, con seguridad y certeza laboral…



Con este acuerdo se busca crecer pero además ratifica el compromiso de impulsar la libertad sindical, para permitir generar más oportunidades de trabajo y crear mayores alternativas a la población…