Candidatas mujeres

Más allá de convencer electores y conseguir votos, lo que mantiene ocupados a los partidos políticos es la necesidad de cumplir con la equidad de género en la asignación de candidaturas para ayuntamientos, el próximo año.

En los distintos partidos se revisan los escenarios posibles, pero se imagina si, en el caso de Saltillo, deberían ir a la contienda con mujeres.

En Morena, por ejemplo, hasta ahora solo se barajan los nombres de tres calefactos y todos son varones: el senador Armando Guadiana y el diputado Diego del Bosque, a quien tiene perfectamente administrado, además del expanista Óscar Mohamar Dainitín.

¿Y si para abonar a la equidad de género, debieran ir con mujer? No hay señales a la vista, pues en el partido de moda, en donde ni siquiera tienen dirigencia, no se ocuparon de generar cuadros.



Irían con mujer





En situación similar está el PAN, de Jesús de León Tello. El dirigente panista ha dejado ver señales de que irían con mujer, pero en el intento de conseguir remontar del tercer lugar, a donde el PRI y Morena, respectivamente, los desplazaron, echarían mano de candidatura externa. De hecho, el secreto mejor guardado en la dirigencia del PAN Coahuila es el nombre de quien sería su abanderada.

Obviamente que tal posibilidad dejaría en el camino a militantes con aspiraciones, como la regidora Teresa Romo Castillón y la exdirigente estatal, Esther Quintana Salinas, quien ya intentó, sin éxito, llegar a la Alcaldía de la capital del sarape y el pan de pulque.



¿Y en el PRI?





En el remoto caso de que el partido que preside el lagunero Rodrigo Fuentes Ávila debiera ir con mujer para tratar de mantener el control del Gobierno municipal, se han dejado ver perfiles como el de Lucía Azucena Ramos Ramos, y el de la exsenadora Hilda Flores Escalera, aun cuando se encuentra fuera de la cancha de la política local.

En el caso de Azucena Ramos, trae valores agregados, como el conocimiento y arraigo en colonias de Saltillo, luego de su paso como diputada local y dirigente municipal del PRI y a eso hay que añadirle que aún en tiempos de pandemia, logró destacar como titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos. De ahí en fuera, párele de contar.



Liquidación en marcha





En el Instituto Electoral de Coahuila, en donde manda la consejera presidenta Gabriela de León Farías, le adelantan al proceso de liquidación de bienes que deberán entregar los partidos políticos que, al no contar con número de votos suficientes, perdieron el registro en la contienda de diputados locales, del pasado 18 de octubre.

Y los consejeros del IEC andarán con sobrecarga de trabajo, pues son tres los partidos que no tendrán oportunidad de seguir. Se trata de Unidos, de Rubén Humberto Moreira; Emiliano Zapata, de José Luis López, y de la Revolución Coahuilense, de Abundio Ramírez.



Lo que más lamentan





La liquidación empezó, aunque no de manera formal, pues esto último ocurrirá por ahí de diciembre, cuando se agoten las impugnaciones.

Además, aunque no pierden registro, pues el documento es nacional, no estatal, Movimiento Ciudadano, de Raúl Sifuentes; Partido del Trabajo, en donde Rogelio Tornero hace las veces de delegado especial del CEN, y el de la Revolución Democrática, de Blanca Pineda Camacho, perderán lo que seguramente más van a extrañar, es decir, las prerrogativas del IEC.



En la búsqueda





Desde el viernes anduvo en Saltillo la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la doctora Karla Irasema Quintana Osuna. Estuvo en la presentación que el gobernador Miguel Ángel Riquelme hizo de la iniciativa de reformas constitucionales sobre derechos humanos y, entrados en gastos, el Gobernador y la comisionada se reunieron por aparte para revisar el esquema garantista vigente en la entidad y reiterar que la búsqueda de desaparecidos se mantiene como prioridad en la actual Administración.

Aunque poco aparece en público, incluso en las reuniones con familiares de personas desaparecidas, también estuvo el comisionado estatal de Búsqueda, Ricardo Martínez Loyola.

En el encuentro, Quintana expuso que “Coahuila destaca a nivel nacional en la atención e implementación de políticas públicas sobre la búsqueda de personas”.