26 Enero 2020 04:10:00

Candidato este fin de semana

Este fin de semana en Torreón se definen los abanderados a las diputaciones locales de los 16 distritos por parte del PRI…



Las reuniones se llevarán a cabo para analizar quiénes son los mejores contendientes por las sillas en el Congreso y por ello se reúnen tanto el Comité Directivo Estatal y el consejo para ver quién es quién en cada distrito…



En Ciudad Acuña y Piedras Negras en los distritos 1 y 2 hay personajes bien perfilados, pero la contienda no será sencilla, sobre todo porque a nivel local el PRI es oposición…



Por ello es que no se trata solo de mandar al mejor posicionado, sino también aquel que con su discurso y popularidad en redes sociales pueda atraer a más electores…



Así Rodrigo Fuentes y los importantes del tricolor decidirán en los próximos días quiénes serán los abanderados para no perder el tiempo y arrancar la campaña sin mayor problema…





Abandonando el barco



Ahora que se acercan los tiempos electorales, cuando vencen los tiempos para registro de candidaturas independientes y las que son abanderadas por partidos, para ocupar una curul en el Congreso del Estado, los partidos también toman en cuenta el hecho de que algunos de sus militantes cuando no son favorecidos con la candidatura, siempre existe la posibilidad de que se vayan a otros partidos o que incluso compitan como independientes…



Por eso a nivel local, partidos como el PRI que encabeza Raúl Vela o el PAN de Felipe Soto, podrían ser principalmente los partidos que vean salir o renunciar a militantes distinguidos que quieran ser candidatos por otros partidos…



Ahora por Morena no es tan sencillo, pues es gobierno con el PT, en Piedras Negras y sin duda que hay un buen número de políticos expriístas que buscan ser abanderados…



Por ello es que ahora algunos que consideran desde has varias elecciones les toca ser candidatos por méritos propios, podrían abandonar el PRI antes de esta contienda…



Veremos y diremos luego de esta semana cómo es que semueven las cosas en las candidaturas, pero varios podrían abandonar los barcos tricolores y albiazul…





Crisis carbonera



Por más que se hable de que CFE ahora abrirá contratos de compra de carbón multianuales, la realidad es que la crisis en la Región Carbonífera del estado y en los Cinco Manantiales es grave y las consecuencias reales aún no se pueden apreciar…



Actividades no solo de la minería directamente, sino de talleres mecánicos, gasolineras, refaccionarias y el sector comercio se han viso afectadas y con paros técnicos empresas que generan un millar de empleos y otras que simplemente por su informalidad y la de sus empleados prefieren parar sin informar a nadie..



Por ello es que los camiones parados se ven en Sabinas, Nueva Rosita, Múzquiz y en los Cinco Manantiales, principalmente en Nava, Allende y Morelos, donde los alcaldes reciben específicas demandas por la falta de actividad económica…



Ojalá que alcaldes como el de Sabinas, “Temoc” Rodríguez tuvieran la visión para diversificar las actividades sin despreciar la minería, pero para que cuando esta se contraiga, entonces la medida no se convierta en un dolor de cabeza y severa crisis para el municipio, sus empresas y la región…





Recuperar planta tratadora



El alcalde Claudio Bres ha iniciado una serie de estudios y ha solicitado a abogados y personal de patrimonio que evalúen el tema de la concesión de la planta tratadora de aguas residuales que opera Arema…



Y es que la concesión ya venció hace varios años y pese a ello se dio una prórroga a los propietarios de Arema, pero hoy por hoy es muy conveniente resolver el tema técnico…



La planta ya se pagó con los años que la ha operado Arema y lo que sigue es que el municipio tenga recursos propios que puedan generar economías para ejecutar y financiar obras adicionales que se requieren en materia de saneamiento, red de agua y reparaciones de colectores de drenaje…



Por ello es que se ve viable el que la planta tratadora pase a ser de nueva cuenta operada y bajo el control del municipio y con ello también obtener beneficios y economías para obras adicionales en nuestra ciudad…