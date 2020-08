20 Agosto 2020 04:10:00

Candidatos acelerados

Con aquello de que el Consejo Nacional del INE modificó el calendario electoral del próximo año y anticipó para diciembre la etapa de precampañas de diputados federales, y para principios de enero la de alcaldes, al PRI Coahuila, de Rodrigo Fuentes Ávila, le queda claro que las definiciones sobre quiénes irán a una y a otra competencia deberán estar listas para la segunda mitad de noviembre, a más tardar.



Y con lo anterior, el hervidero político que en teoría iba a brincar el año, se adelantó prácticamente un mes y los partidos políticos justo irán saliendo de la contienda por el Congreso del Estado, cuando ya estén de lleno en el proceso de ayuntamientos y diputaciones federales.



Que siempre sí viene



Ahora sí, será la próxima semana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pise tierras coahuilenses, pero a diferencia de la expectativa que hubo para la visita de esta semana, la cual finalmente se canceló, en Palacio Nacional no consideran a Saltillo, de tal manera que el Mandatario solamente estará en Torreón.



De hecho, la agenda de la próxima semana se modificó por completo de la original, pues López Obrador tampoco estará en Tamaulipas, ni en Nuevo León.



Lo que sigue en veremos es si encabeza desde Coahuila la conferencia mañanera, siempre y cuando se le haga de noche y decida pernoctar por acá.



El Presidente de México estará el miércoles próximo en Torreón y también cruzará el río Nazas para agotar agenda en Gómez Palacio, Durango.



Sin cubrebocas



O quiso quedar bien o es real lo de tomar distancia del PRI y acercarse a Morena, o las dos cosas, pero en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en San Luis Potosí, el Mandatario de Hidalgo, Omar Fayad, imitó al presidente Andrés Manuel López Obrador en aquello de resistirse a echar mano del cubrebocas. Esto mismo hizo Adán Augusto López, pero ahí no hay duda de que el tabasqueño sigue órdenes de su jefe político y paisano.



Fuera de los dos gobernadores y de AMLO, el resto de los mandatarios hizo caso de las recomendaciones sanitarias que ellos mismos hacen a diario para tratar de poner alto al creciente número de contagios por Covid-19.



Guiño a la deuda



A ver en qué queda el guiño del presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobiernos estatales, para recurrir a la banca de desarrollo, Banobras, por ejemplo, a cargo de Jorge Mendoza Sánchez, para absorber y financiar los endeudamientos estatales.



Ojo, aclaró que no se trata de un rescate financiero, pero dio a entender a los gobernadores que sus condiciones de endeudamiento, en el caso de Coahuila, de 35 mil millones de pesos heredados, serían menos agresivas, pues le deberían al Gobierno y no a la banca privada.



Boda ‘fifí’ clandestina



Los enterados advierten que un empresario agricultor y accionista de un importante grupo industrial de Saltillo anda en los últimos preparativos de la boda de su hijo y amenaza con echar la casa por la ventana, en el evento que tendría lugar el próximo fin de semana en las instalaciones de un fraccionamiento al norte de la ciudad.



En cuanto a las invitaciones, nos aseguran, no fueron pocas y el evento traerá atareados a los brigadistas de Protección Civil, que dirige Alberto Neira.



Habrá que ver si en el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste se dieron por enterados y toman cartas en el asunto, pues los contagios y hospitalizados están en su máximo histórico, en buena medida por ciudadanos que ponderan los eventos y reuniones masivas a la salud.



Presea Tláloc



El Cabildo de Saltillo, que preside el alcalde Manolo Jiménez Salinas, entregó la presea Tláloc al Valor del Bombero. Post Mortem la recibieron familiares de Rosalío Tinajero Aguilar, comandante que perdió la vida a causa de un problema cardiaco, y en vida el reconocimiento fue para José de Jesús Calvillo Cervantes.



Hace unos días, el Patronato de Bomberos Coahuila Sureste, que encabeza el empresario Alejandro Villarreal Mauri, entregó un apoyo económico a la viuda e hijos del bombero Rosalío Tinajero.