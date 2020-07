20 Julio 2020 04:10:00

Candidatos por encuesta

El que amanece en Saltillo es el moreno mayor, Alfonso Ramírez Cuéllar. Entre otras cosas anunciará que para seleccionar candidatos a alcaldes frente a los comicios del próximo año, echarán mano de las encuestas y así, el mejor posicionado será el abanderado. Nada de experimentos como hace tres años con las rifas o sorteos de candidaturas, porque luego resulta que los nominados se creen moldeados a mano y que no se la deben a su partido.



Será la primera visita, por lo menos oficial, que el zacatecano hace a Saltillo desde que tomó las riendas de la dirigencia nacional de Morena.





¿Se hizo la prueba?



El senador Armando Guadiana no niega que en torno a la dirigencia nacional de Morena, su corazón taurino hace la faena por Yeidckol Polevnsky, pero como buen político, con algo lo convencieron y finalmente bajó bandera a favor de Ramírez Cuéllar.



El caso es que el senador será anfitrión del dirigente nacional en la rueda de prensa a la que se citó para este lunes por la mañana en el Mesón Principal.



La duda es si al también dirigente barzonista le alcanzará para meter paz al interior de Morena Coahuila, en donde las patadas, arañazos y estirones de cabello están a la orden del día entre los grupos que se disputan el control, es decir, el de Guadiana, con sus aliados, y el de la diputada federal Miroslava Sánchez.



Por cierto, ¿Guadiana se haría la prueba Covid? Ya ven que hace días lo rondó el contagio.





En la carne asada



Hubo carne asada en la Carbonífera, lo cual no es novedad en aquella región, a no ser porque en esta ocasión el protagonista fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien no batalla cuando se trata de reunir, en este caso en torno a un mismo fogón, a políticos de un partido político y otro.



Entre el humo y los buenos cortes de carne convivieron los alcaldes panistas de Monclova y San Juan de Sabinas, Alfredo Paredes López y Julio Long, respectivamente, y los priistas de Saltillo y Progreso, Manolo Jiménez y Federico Quintanilla. También estuvo Lauro Villarreal Navarro, jefe de la Oficina del Ejecutivo.





¿Ahora critican?



Por cierto, hay quienes observan que cuando la mezquindad puede más que la seguridad y la salud de la población, luego luego saltan las críticas hacia los que hacen la tarea y sacan la chamba. Resulta que hubo a quien no le gustó el gesto de unidad y fuerza que dejaron ver los alcaldes que aparecen en la fotografía de la reunión, la cual, como se observa, fue al aire libre.



Lo que no saben, nos comentan, es del trabajo en equipo, ya que después de las reuniones de coordinación es común que los protagonistas compartan la cena y sigan, más en corto, con los temas.



Lo increíble de esto, señalan, es que los críticos de la reunión en la Carbonífera son los mismos que no ven, o no quieren ver cuando autoridades federales, como el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, se resiste al uso del cubrebocas.





Primero el 20, después el 21



Como se ha mencionado, no habrá calefactos en el PRI con posibilidades para el 21, si primero no se les ve trabajar de lleno en apoyo a quienes van a competir por un asiento en el Congreso estatal.



Ese fue el mensaje y uno de los requisitos que puso hace algunas semanas el PRI Coahuila, a cargo de Rodrigo Fuentes Ávila.



Pero al parecer la decisión provocó que algunos de los aspirantes que andaban por su cuenta y algo adelantados, se empezaran a reportar con el partido y los candidatos a diputados locales, para sumarse al proceso electoral en puerta.





Hacerle frente



Si algo hay en estos tiempos de contingencia, es carencia de medicamentos para sobrellevar el contagio por el coronavirus y precisamente el que anda metido de lleno en apaciguar las carencias de los ciudadanos, claro, en la medida de lo posible, es el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera.



Y lo hace con cconocimiento de causa, pues él mismo fue positivo al Covid-19.



El domingo se reportó desde Ciudad Acuña, luego de entregar más de 40 tratamientos para la recuperación de personas con el virus.