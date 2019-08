02 Agosto 2019 04:10:00

Candidatos y partidos en el 2020

LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN PIEDRAS Negras enfrentarán el proceso electoral del próximo año con nuevos enfoques y sobre todo un panorama inédito que dará espacio a un análisis para ver cómo es que podrán sacar provecho a las condiciones para avanzar en el caso de los partidos de oposición, consolidarse en los que gobiernan y resurgir para aquellos que se quedaron rezagados por el castigo del voto ciudadano…



EN LOS PARTIDOS QUE gobiernan, como es el caso de Morena y el del Trabajo a nivel local, barajan ya a quienes pueden ser sus candidatos a la diputación local, en donde habrá varios grupos entre los que son de Morena como tales y quienes son allegados al alcalde Claudio Bres y que a final de cuentas tienen los mejores posicionamientos…



SIN ENCAMINAR A NINGUNO, Bres ha dejado que los que aspiran, que puedan tener la experiencia y la imagen y carisma ante la gente deben de mostrarse y así ha ocurrido con varios, entre ellos Anselmo Elizondo y la abogada Mirtala Barrera…



III

POR EL LADO DEL PAN las cosas serán distintas con la llegada de Felipe Soto a la dirigencia, pues le dará otro estilo a la forma de convocar a los militantes y simpatizantes y tendrán más espacio los jóvenes y otros integrantes de cuadros para buscar la candidatura a la diputación local en personajes como Sergio Borja, Lariza Montiel y otros jóvenes políticos que han sido firmes en sus doctrinas y militancia y no se han alejado del partido…



SERÁ UN CANDIDATO QUE le dé impulso, pero también tendrá mucho apoyo desde la dirigencia estatal para hacer un mejor papel en esta contienda que servirá para renovar el congreso del estado…



PODRÍAN SURGIR OTROS ASPIRANTES a la candidatura, incluso algunos del sector empresarial que se mantienen en simpatía con el panismo local, pero que no se animan aún a destaparse como posibles candidatos…



III

EN EL PRI, LAS COSAS SE ve que no han dejado de trabajar, pero la contienda no será sencilla, por ello es que el dirigente Raúl Vela se acerca día a día con las bases, también otros cuadros se muestran en su postura de ser considerados para los procesos por el Congreso en la diputación local o incluso tomar este como antesala para pelear por la candidatura a la alcaldía al final del siguiente año…



EN ESTA LISTA ESTÁN varios personajes como el mismo dirigente Raúl Vela, también Guillermo Ruiz Guerra, así como dos jóvenes con experiencia en el servicio público que podrían ser excelentes perfiles y que tienen respaldo desde Saltillo como es la señora Cinthia Villarreal y el joven notario Pepe Maldonado Wong…



EN ESTA CONTIENDA DE las distintas corrientes, hay partidos que buscarán resurgir y que han hecho cierto esfuerzo como UDC, pero falta aún más apoyo y difusión para convencer a los ciudadanos de que son opción…



III

DONDE LA PRESIÓN POR el tema migratorio va en aumento es en Del Río, pues del lado mexicano en Acuña se ubica un grupo numeroso de migrantes cubanos y africanos que exigen ser atendidos para solicitar asilo en Estados Unidos…



AYER POR LA TARDE, LA JEFA de Aduanas y Protección Fronteriza, Liliana Flores se reunió en el puente internacional que une estas dos ciudades con un grupo de migrantes para explicarles la situación y cómo es que avanzan las cosas…



LA MEDIDA ES BUENA, incluso oportuna para disminuir la presión, pero también hay que ser claros con los migrantes en el sentido de apuntarles que quien no reúna los requisitos se va deportado o si intenta ingresar sin documentos será sancionado penalmente…



POR ELLO ES QUE parte de los promotores de este éxodo de personas de Centroamérica a Estados Unidos y que se ubican en Acuña y Piedras Negras deberían ser claros sus recomendaciones, de que no lleguen sin documentos, porque al final son miles de migrantes los que no han sido aceptados en las comparecencias ante jueces de Migración…



III

LOS QUE SE REUNIERON acompañados de equipos de trabajo fueron los titulares de Simas, Teodoro Rodríguez y de la Jurisdicción Sanitaria, Hermilo Rodríguez…



EN DICHA REUNIÓN SE HABLó de estrategias a trazar y seguir para que se pueda tener una más elevada calidad del agua, así como también coordinar acciones para que se defina la responsabilidad de una u otra dependencia en asuntos específicos relacionados con el agua y la salud…



AMBOS, SALUD Y SIMAS, tienen una gran responsabilidad uno por proveer agua potable de buena calidad y el otro en supervisar y certificar día a día que esto ocurre, lo cual se realiza mediante pruebas de laboratorio de manera constante…