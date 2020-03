05 Marzo 2020 04:10:00

Candidatura a la venta

En La Laguna corre fuerte el rumor de que una de las futuras candidaturas de Morena para diputados locales está en venta y hasta cuenta con posible comprador. Se trata de la nominación por el Distrito 7 con cabecera en Matamoros, y los reflectores apuntan al diputado federal Francisco Javier Borrego Adame y al alcalde Horacio Piña Ávila como responsables de lanzar la oferta.



Las versiones señalan que Borrego y Piña habrían pedido 2 millones de pesos a cambio de la nominación, según esto al amparo de los 5 millones que invertirá Morena por cada uno de los 16 distritos electorales en disputa. La cantidad sobresale cuando se considera que el tope establecido por el IEC es de 1.3 millones.



El “comprador” no tendría que desembolsar de su bolsa, pues el recurso saldría precisamente de las prerrogativas. De ser así, habría muy buen negocio, ¿no creen?





Anda “bien” armado



El que dijo que no se baja de la contienda y “presumió” staff de campaña es Alfonso Yáñez Arreola, hasta este miércoles titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila. Lo nuevo no es el revire, sino atreverse a señalar con quiénes llegaría al jueves 2 de abril, fecha en que está programada la contienda por la dirección de la Facultad de Jurisprudencia.



Se trata nada más y nada menos que del “magistrado correlón”, para más señas Óscar Nájera Davis, quien como integrante del Poder Judicial del Estado resultó experto en huir de los cuestionamientos, correr a toda velocidad y literalmente esconderse en los baños de las oficinas públicas.



Otro aliado de Yáñez es Aldo Martínez, burócrata priista cuya única gracia es ser amigo del Diablo, es decir, de Fernando de las Fuentes, y en el mismo grupo está Baltazar Guerrero, quien ha sabido sobrevivir al amparo de su hermano. ¿Cómo ven?





Salió con guaruras



Cubierto por supuestos agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación convertidos en guaruras, de esa manera salió de los tribunales el exsecretario general de la Sección 5, José Luis Ponce Grimaldo, luego de rendir declaración por los cargos de peculado que le señaló la Fiscalía Anticorrupción, de Jesús Homero Flores Mier.



El exdirigente sindical llegó orondo, esponjado y completamente solo al juzgado penal, pero horas después lo esperaba el grupo de supuestos profes que trató de blindarlo hasta llegar a su camioneta. Ponce está sujeto a proceso penal, pero por ahora puede disfrutar de libertad.





De trámite



Los que partieron semana en Saltillo fueron los virtuales candidatos del PRI a diputados locales. Acudieron a una reunión de trámite a la Comisión Estatal de Procesos Internos, la cual validó las 16 nominaciones.



Coincidieron María Eugenia Calderón Amezcua, precandidata por el Distrito 1; Esperanza Chapa García, quien va por la reelección en el 2; Jesús María Montemayor Garza, 3; Jorge Abdalá Serna, 4; María Guadalupe Oyervides Valdez, 5; Ricardo López Campos, 6; Raúl Onofre Contreras, 7; Olivia Martínez Leyva, 8; Eduardo Olmos Castro, 9; Shamir Fernández Hernández, 10; Héctor Hugo Dávila Prado, 11; Edna Ileana Dávalos Elizondo, 12; Luz Elena Morales Núñez, 13; María Bárbara Cepeda Boehringer, 14; Martha Loera Arámbula, 15 y por el Distrito 16, Álvaro Moreira Valdés. Por lo menos los priístas tienen el cuadro completo.





Negociaciones finales



Desde la Ciudad de México se reportó el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. Junto a la contralora interna, Ludivina Leija y el tesorero Jorge Alanís Canales, se reunió con David Rogelio Colmenares Páramo, para más señas titular de la Auditoría Superior de la Federación.



Este jueves, en Saltillo, el rector andará en las negociaciones finales con el Sindicato, para renovar el contrato colectivo de trabajo.





Representante regional



José Antonio Gutiérrez Jardón recibió del gobernador Miguel Ángel Riquelme nombramiento como titular de la Unidad de Atención Regional de La Laguna, o lo que es lo mismo, la representación del Gobierno del Estado en aquella región. La designación estaba cantada desde el jueves de la semana pasada, cuando el ahora funcionario estatal se retiró con licencia del Cabildo de Torreón, en donde se desempeñaba como regidor.



Fernando Villarreal Cuéllar también recibió nombramiento, pero como subsecretario de Inclusión y Desarrollo Social para La Laguna. Gutiérrez Jardón regresa a la Administración estatal; antes tuvo tareas como secretario de Economía en el gobierno de Coahuila.



Gutiérrez llega en lugar de Samuel Rodríguez, ahora delegado especial del PRI en Torreón y Villarreal relevó a Shamir Fernández, virtual candidato a diputado local.





Contra la violencia



No hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla y este jueves por la tarde-noche se pone en marcha el foro México y las Violencias contra la Mujer, a cargo de la asociación civil RUMA, que coordina Nicté Ruiz Magaña; la Academia Interamericana de Derechos Humanos, el Ayuntamiento de Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila.



Dentro de los próximos tres días habrá conferencias y manifestaciones culturales para ponderar los derechos de las mujeres y el llamado a parar la violencia de género.