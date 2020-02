15 Febrero 2020 04:10:00

Candidatura en la mano

Este Marqués acertó 100% en la lista de militantes del PRI que van por una diputación local. Como la fecha límite para renunciar o pedir licencia es este sábado, en la Secretaría de Gobierno y en la Oficina del Despacho del Gobernador se recibieron los oficios correspondientes de Lupita Oyervides, como secretaria de Turismo.



Jesús María, “Chuma” Montemayor Garza, como director del Icifed; Shamir Fernández Hernández, coordinador de los Programas de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado en Torreón; Edna Dávalos Elizondo, como titular de la Administración Local de Recaudación en Ramos Arizpe; Raúl Onofre Contreras, como subsecretario de Desarrollo Social del Estado en La Laguna y Hugo Dávila Prado, coordinador de Sector en La Laguna, en la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado.



Premio de consolación



En Saltillo, Luz Elena Morales renunció a la Dirección de Desarrollo Social, pues tiene en la bolsa la candidatura del PRI por el Distrito 13.



En el caso de la Administración estatal, lo que sigue es definir quiénes ocuparán los cargos acéfalos. La etapa de selección de candidatos dejó muchos damnificados, de tal manera que hay de dónde escoger. Veremos.



La lista



No está de más repetir la lista completa con las apuestas del PRI para ganar la mayoría del Congreso en la siguiente Legislatura estatal: Esperanza Chapa, Distrito 2 (Piedras Negras); Jesús María Montemayor, 3, Sabinas; Jorge Abdalá, 4, San Pedro; Lupita Oyervides, 5, Monclova; Ricardo López Campos, 6, Monclova y Frontera; 7, Raúl Onofre, San Pedro; Olivia Martínez, Lalo Olmos, Shamir Fernández y Hugo Dávila, 8, 9, 10 y 11 de Torreón, respectivamente.



Edna Dávalos, Distrito 12 de Ramos Arizpe; Luz Elena Morales, María Bárbara Cepeda, Martha Loera y Álvaro Moreira, distritos 13, 14, 15 y 16 de Saltillo.



De hecho, el único Distrito en donde la cúpula priista todavía no define, es en el 1 de Acuña, pero por la fecha y como están resueltas las cosas para quienes aspiran a un asiento en la siguiente Legislatura, se puede dar por hecho que no es servidor público. Además, otra cosa segura es que en aquella frontera los priistas irán con candidata.



Muy atareados



Por cierto, muy atareados anduvieron el viernes los diputados locales con las solicitudes de licencia de regidores de distintos ayuntamientos que pretenden dar el salto a una diputación local. La ley marca el 15 de febrero como fecha límite para hacer el trámite y prácticamente todos los interesados lo resolvieron con oportunidad.



Se fueron con licencia, por ejemplo, María Bárbara Cepeda Boehringer y Claudia Leza Ortega, regidoras del PRI y PVEM en Saltillo y Ramos Arizpe, y los “Nachos” Corona Rodríguez y García Castillo, regidores de Morena y el PAN en Torreón.



Hay de todo



También los udecistas César Menchaca Luna, de Monclova; Héctor Eduardo Arocha Gómez, de Acuña y Tania Vanessa Flores Guerra, de Múzquiz; Lizeth Inungaray González, del Partido Verde en Matamoros y Mariela Marín Contreras, de Morena en Francisco I. Madero. Esta última fue presidenta de la comisión de Alcoholes y promotora de la iniciativa para ampliar el horario de venta de bebidas embriagantes los domingos.



En el caso de Saltillo, Tere Romo Castillón, regidora del Partido Acción Nacional, hasta anoche seguía deshojando la margarita para ver si toma o no la decisión de ir por un asiento en la próxima Legislatura.



Dejaron el partido



Hay aspirantes del PRI con cargo en la estructura del partido que también lo resolvieron y quedaron en condiciones de competir. Por ejemplo Eduardo Olmos Castro, dejó la presidencia del PRI Torreón y se aproxima a la candidatura por el Distrito 9; también es el caso de Olivia Martínez, ahora exsecretaria del PRI Torreón y virtual candidata por el Distrito 8.



Martha Loera Arámbula dejó la Secretaría general del PRI Coahuila al tener asegurada la nominación por el Distrito 15 y Álvaro Moreira Valdés, quien será candidato por el Distrito 16, renunció a la Secretaría de Organización del PRI estatal.



En Monclova y Torreón



El gobernador Miguel Ángel Riquelme, cerró semana en Monclova y Torreón. En la capital del acero tuvo agenda junto al alcalde panista Alfredo Paredes López; inauguraron un puente vehicular y la modernización del acceso norte de la ciudad. Además, Riquelme entregó para Monclova y la Región Centro, dos de las 10 tanquetas que se compraron para la Policía del Estado.



Por la noche, en Torreón, el Gobernador tuvo cena con empresarios. Hace días se pusieron de acuerdo en las obras que se van a financiar con recursos del Impuesto Sobre Nóminas y anoche terminaron con los últimos detalles.



Con ‘Las Patronas’



Como los grandes, así recibieron al obispo Raúl Vera López en Amatlán de los Reyes, Veracruz, la casa de Las Patronas, el grupo de mujeres que cobraron fama por dar agua y comida que preparan a diario para los centroamericanos que, trepados en “La Bestia”, viajan rumbo al norte.



Nadie puede negar el respaldo del Obispo titular de la Diócesis de Saltillo al fenómeno migratorio, y la recepción que este viernes le dieron en Veracruz da cuenta de ello. Don Raúl hizo el viaje pues fue invitado especial en el aniversario 15 de Las Patronas.