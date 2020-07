01 Julio 2020 04:09:00

Candidaturas a distancia

En la Secretaría de Salud le dieron visto bueno a la propuesta de protocolos sanitarios del Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León, para retomar el proceso electoral de diputados locales. Hay medidas básicas, como el uso de cubrebocas y sanitización de casillas y demás instalaciones electorales, pero también quedó establecido que el registro de candidatos será virtual o a la distancia.



Como se anticipó en este espacio, el 20 de septiembre se mantiene como la fecha más viable para la jornada de elecciones. De hecho, con los protocolos sanitarios de por medio, el proceso se reanudará entre el 15 y el 18 de julio.





Pena ajena



¿Ubican al diputado federal de Morena, Francisco Javier Borrego Adame? Es originario de San Pedro y está en la lista negra que el INE presentó a manera de sacar a balcón a los políticos que echan mano de la crisis por la pandemia del Covid-19 para tratar de llevar agua a su molino.



En el INE sacaron lupa y se encontraron con 63 políticos de todo el país que podrían estar lucrando con la emergencia sanitaria. ¿Y qué creen?, Borrego es uno de ellos. ¡Qué oso!, dicen los chavos.



Por ahora le sacaron tarjeta amarilla y lo obligaron a bajar la propaganda que lucra con la tragedia.





A ver si les aprende



Pero la lista de marras no está del todo actualizada. También aparecen los diputados Evaristo Lenin Pérez Rivera y Emilio de Hoyos, pero resulta que su mención está de sobra, pues al enterarse de que el difundir acciones correspondientes a su chamba se podría malinterpretar, bajaron las pautas de inmediato.



No estaría mal que Borrego Adame ponga atención y siga el ejemplo de sus colegas de UDC.





Sin vacaciones



Como se anticipó en Palacio Rosa, la udecista Zulmma Guerrero Cázares fue electa presidenta de la Diputación Permanente en el Palacio de Coss para el periodo julio-agosto. La panista Gabriela Garza hará las veces de vicepresidenta, mientras que Rosario Contreras Pérez y Jesús Berino Granados, de secretarios.



Otros que no se podrán ir de vacaciones son Juan Antonio García Villa, Juan Carlos Guerra, Andrés Loya, Claudia Ramírez, Elisa Villalobos, Édgar Sánchez y Benito Ramírez.





Le toca la respuesta



La Mesa Directiva del Congreso del Estado para la segunda mitad del año la preside desde hoy Marcelo Torres Cofiño, lo cual significa que al panista le corresponderá la respuesta del tercer informe de Gobierno que en noviembre presentará el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



El priista Jaime Bueno y Zulmma Guerrero, de UDC, van como vicepresidentes.



Esta vez la Mesa Directiva solo tendrá secretarias: Blanca Eppen (PAN) y las priistas Boreque Martínez, Diana González y Josefina Garza Barrera.





Más vigilancia



Aun cuando la Región Sureste de Coahuila es de las zonas del país con mejores resultados ante el coronavirus y el semáforo local se encuentra en verde gracias a la coordinación de los alcaldes con el Gobierno estatal y la sociedad civil, el Subcomité Regional, que encabeza Jaime Guerra, anunció que los operativos de vigilancia y los protocolos sanitarios van a ser reforzados en los establecimientos que ya abrieron o en eso andan.



Lamentablemente no todos los ciudadanos atienden las recomendaciones y hasta bailes, bodas y fiestas clandestinas se registran, de ahí que las autoridades advirtieron con cero tolerancia, pues no hay de otra ante el número de contagios. Hay multas de por medio y podrán llegar hasta los 50 mil pesos. Sobre aviso no hay engaño.





A terrenos conocidos



Este miércoles se formaliza la salida de Chuy Ramírez de la Presidencia Municipal, a donde llegó como director de Comunicación Social desde el arranque de la Administración del alcalde Manolo Jiménez. La salida es en los mejores términos. Llega a terrenos conocidos para él, es decir, el DIF Coahuila, a donde vuelve con la encomienda de impulsar el trabajo que realiza la señora Marcela Gorgón de Riquelme.



Sin duda será un buen aliado del gobernador Riquelme Solís y de Fernando Simón Gutiérrez.



Hay evidencias de sobra de la capacidad, lealtad y trabajo de Ramírez Leal, quien se queda con la amistad del alcalde Jiménez Salinas.