07 Diciembre 2019 04:10:00

Candidaturas directas

Para decidir quiénes serán los candidatos a diputados locales, el PRI no tiene contemplado aventarse una consulta interna, vendrán por dedazo.



Y si es decisión de los que mueven los hilos en el Estado tampoco pedirían autorización a los presidentes de los comités municipales para lanzar a uno u otro militante.



No van a cuestionar a Orlando Aguilera, de Frontera, a ver si le parece que Guadalupe Oyervides o Guadalupe Murguía, cualquiera de las dos, sea la candidata.



Tampoco a Alberto Medina si está de acuerdo en que Ricardo López Campos sea postulado por el PRI.



Como todos los presidentes de los comités municipales, reciben instrucciones, cualquiera que sea el ungido su trabajo será hacerlo ganar, nada fácil, pero tienen que cuando menos intentarlo.



BENDITO ENTRE MUJERES



Entre los panistas que son del mismo corral se cuidan, se tapan con la misma cobija.



Se notó en la plática que les dio Mariana Gómez Campos que llegó a Monclova a invitación de Karla Osuna.



Más de tres se preguntaban por qué el trato preferencial para Theo Kalionchiz.



Sucede que Osuna y el regidor son del mismo equipo, el del líder espurio del PAN en el Estado, Jesús de León Tello.



La ex senadora sentó al edil en primera fila a pesar de que se trataba de un evento dirigido para militancia femenina.



Ahora sí que como dicen, bendito entre las mujeres.



SUFREN TESOREROS



En la Auditoría Superior del Estado se están agarrando de cualquier hilo para hacer sufrir a los tesoreros municipales.



Armando Plata gira instrucciones para que los que cuidan los dineros en los ayuntamientos tengan que ir a rendirle pleitesía.



Varios se dejan apantallar por las observaciones que les hacen los auditores pero los más colmilludos no se van con la finta.



Al final hacen rabiar a Plata cuando lo pescan en la movida.



LOS PUEBLOS MÁGICOS



Guadalupe Oyervides compareció ante los diputados locales para explicarles cómo hizo magia en los Pueblos Mágicos.



El Gobierno Federal de Andrés Manuel Lopez Obrador dejó sin recursos a las secretarías de turismo y se llevó de encuentro a lo siete municipios de Coahuila que tienen esa distinción.



A Oyervides le tocó organizar carnes asadas, cabritos al ataúd, reunir a los amantes de autos antiguos y otras cosas más para atraer al turismo.



En varios eventos la secretaria salió raspada.



La de Monclova entregó cifras que dejaron satisfechos a los legisladores.



PLACEO DE MANOLO



El que está preparando gira por la Región Centro del Estado es el alcalde de Saltillo.



Manolo Jiménez vendría a Ciudad Frontera y Nadadores, para donarles las lámparas que reemplazó en la capital del Estado.



El saltillense vendría sólo a los municipios que son gobernados por su partido, el Revolucionario Institucional.



La semana que entra Manolo estará en Ciudad Frontera y después programaría su visita a Nadadores.



Para algunos es parte del proyecto que están preparando para el alcalde de Saltillo.