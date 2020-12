05 Diciembre 2020 03:10:00

Caos a la vista

Buen día -. Mucho cuidado; acto criminal será si las autoridades cierran el comercio los fines de semana, eso únicamente alentaría compras de pánico, en consecuencia, grave escasez de productos de la canasta básica, además encarecimiento, desempleo y mercado negro tal vez incluso artículos adulterados a través de redes.



No únicamente eso, alto riesgo de disturbios y desorden social que igualmente causaría estragos en todos los sectores de la industria y el comercio, las autoridades quieren apagar el incendio con gasolina.



¿Y la cero tolerancia?



Dice la vox populi que lo que se necesita es responsabilidad y conocimiento en la materia de esas autoridades locales recaudatorias, y proceder contra estólidos que circulan en la calle sin cubre boca, tal vez contagiados asintomáticos que ignoran que son una fábrica de SAR-COV2, o peor aún que lo saben pero que por instintos criminales salen a la calle a la caza de víctimas, y las autoridades no les dicen nada porque ahí no hay lana.



Ciertamente la primera ocasión que en Monclova se aplicó una medida similar fue a finales de marzo y meses posteriores, pero el comercio y sus empleados resistieron porque se creía que en mayo se desinflaría la pandemia y que en agosto terminaría, pero no es así, el desempleo, hambre y la agresión de los demonios sueltos del Coronavirus está más fuerte que nunca.



Mitin contra CFE



Una fracción morenista liderada por Guadalupe Noriega proyecta efectuar manifestación de protesta contra Comisión Federal de Electricidad por arbitrarias tarifas, porque no obstante, la pandemia y calamidades que parió el Coronavirus donde miles en Monclova y millones en el país carecen de lo indispensable, la dependencia no es flexible absolutamente en nada.



El plan es plantarse posiblemente este mediodía a reserva de confirmarse, afuera de las oficinas administrativas de Comisión Federal de Electricidad para obtener flexibilidad, además utilizarían equipo de sonido, en esa dependencia donde el titular vejete Manuelito Bartlett es la –rodilla- de Lopitoz, se tienen mutuamente embrujados, de ahí salió eso de que amor con amor se paga.



Criminalidad



Por cierto, a medio año que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ordenó cancelar las compras de carbón térmico a Micare por supuesta mala calidad lo que propició la pérdida de 850 empleos directos y 10 mil indirectos en varias regiones de Coahuila, aún así CFE sigue quemándolo en sus unidades generadoras enclavadas en Nava lo que demuestra que mintieron en su argumento.



Peor aún, ex sindicalizados de Micare que estuvieron adheridos a la Sección 293 del Sindicato Democrático dijeron que Comisión Federal de Electricidad una vez agotadas las reservas que en su momento le compró a la ahora desparecida compañía, tendrá que importar el mineral a precio 70 por ciento más caro, es decir de 2.76 dólares el millón de unidades energéticas a 4.50 dólares, además del mega flete desde China o Australia.



Actualmente, abundaron los ex trabajadores, las unidades José López Portillo y Carbón II de CFE en Nava operan únicamente a un 20 por ciento de su capacidad instalada y el carbón térmico que compraron a Minera Carbonífera Río Escondido (Micare) antes del pasado 19 de junio cuando le canceló los contratos lo mezclan con material que compran en la Región Carbonífera.



De esta forma; a la Comisión Federal de Electricidad le quedarán únicamente dos opciones cuando agote las reservas de la desaparecida Micare; importar el mineral o la conversión descabellada de las plantas generadoras a combustóleo donde de ser así Texas protestaría airadamente por la contaminación porque las unidades fueron diseñadas especialmente para operar con carbón.



Hasta mañana