07 Mayo 2020 04:10:00

Caos en puente internacional

Apenas comienza a reanudarse la apertura comercial en Eagle Pass y los cruces internacionales, al menos ayer, el puente dos estuvo de locos durante la tarde y noche…



La fila de cruce se prolongó hasta la Plaza de las Culturas y el tiempo de demora para llegar a las casetas de Eagle Pass alcanzó hasta dos horas o más, lo que desesperó a algunos pero que no se desanimaron…



Hay que aclarar que quienes estaban en la fila no eran mexicanos, sino exclusivamente ciudadanos de Texas o de doble nacionalidad quienes ahora sí desean ir de compras cuando el comercio ha comenzado a reabrir y ya negocios que son de alta demanda han fijado horarios y formas de atender a sus clientes…



Sin duda que el más contento de esto fue el alcalde de Eagle Pass, Luis Sifuentes, porque ya no ve lo duro sino lo tupido en cuanto a las finanzas de la ciudad, las cuales se les dejó sobre endeudadas el exalcalde Ramsey Cantú y aunque en aquel tiempo de la contratación de deuda el panorama era otro, nunca se previó que fuese a poder enfrentarse una crisis de esta magnitud en cuanto a los ingresos de la ciudad…



Ahora habrá que ver para cuándo se abre todo para los extranjeros con visa de turista, porque es ahí en donde descansa el presupuesto de los de Eagle Pass, es decir más de 65 o hasta el 70 por ciento de los ingresos para la ciudad son por lo que los de Coahuila van a comprar en esa ciudad…



Vuelta a la nueva normalidad el 11 de mayo



Donde ya se prepara todo para que las empresas y distintos sectores reanuden actividades en una nueva realidad es en Coahuila y por ende lo coordina con todos los alcaldes y colaboradores el gobernador Miguel Ángel Riquelme…



El Ejecutivo estatal ya se reúne con alcaldes, con sectores productivos y sobre todo con proveedores de armadoras de Estados Unidos ya que la cadena productiva de buena parte de la industria de las regiones norte y sureste están amarradas a las armadoras Subaru, General Motors, Toyota y otras más que ya han fijado fechas para retornar a trabajar en la Unión Americana…



Las empresas deberán capacitar a todo su personal, la apertura será gradual y comenzarán con un porcentaje de su personal y conforme no haya problemas de salud se incrementará hasta normalizarse…



Muchas de las que permanecen en operación por ser esenciales ya tienen esa experiencia y por ello es que se ha aprovechado esa condición para que el resto se equipe en cuanto al distanciamiento y a las acciones de sanitización de los lugares de trabajo…



Será a partir del lunes entonces cuando se inicie esta nueva normalidad productiva y comercial…



‘Mata’ el COVID a restaurantes y comercios



Seis semanas son muchas y para una parte del sector comercio y servicios será complicado el retornar a la nueva normalidad…



Sobre todo para aquellos a los cuales el Covid fue la puntilla para el cierre, pequeños restaurantes y negocios que ya no soportaron casi dos meses sin ventas…



En Piedras Negras al menos 16 establecimientos que operaban en plazas comerciales han cerrado y entregado incluso las llaves de sus locales, además de que otros decidieron cerrar algunas de sus sucursales ante la imposibilidad de enfrentar los costos de salarios y servicios, además de los impuestos…



El secretario de Desarrollo Económico Jaime Guerra, deberá de continuar con el trámite y gestión de créditos para el sector de las micro y pequeñas empresas, las más afectadas, pues esta nueva normalidad no significa que ya estén todas de regreso, pues el camino será lento para alcanzar la normalidad económica…



‘Paro técnico’ en fGR de Piedras Negras



Donde de plano no saben si está abierto, si los mandaron a “home office” o si ya les cerraron la oficina es en la Fiscalía General de la República y sobre todo en la Policía Federal Ministerial…



Un día si y otro también las Policías Municipales y sobre todo los muchachos de Sonia Villarreal entregan y ponen a disposición decomisos de algún tipo de droga y armas, mientras que la Policía Federal Ministerial brilla por su ausencia…



No se tiene un solo actuar de esta dependencia que desde hace años es ignorada para las reuniones de seguridad a nivel regional y que por alguna razón simplemente subsiste ahí en la avenida 16 de Septiembre…



Sedena, Guardia Nacional, hasta los ayudantes municipales de migración que vigilan el acceso a los puentes internacionales decomisan o detienen personas en acciones presuntas de delito, pero no así la Policía Federal Ministerial…