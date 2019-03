02 Marzo 2019 04:10:00

Carmelo Vargas, Nicolas Maduro

Carmelo Vargas, Nicolás Maduro, son algunas de las comparaciones que hacen con Florencio “Lencho” Siller, alcalde de Frontera.



Sigue siendo la burla de muchos y sin que nadie se atreva a salir a defenderlo, incluyendo a los autores intelectuales, Alain Obed Mendoza y Orlando Aguilera.



Y es que en un curso de liderazgo que ofrecieron ayer en el Teatro de la Ciudad, las miradas se centraron en el edil fronterense.



Por alguna razón lo sentaron en las primeras filas, a ver si lograba captar la idea de la humildad con la que deben regirse los funcionarios públicos.



Lo que opinan los priístas en Ciudad Frontera es que el alcalde y el secretario del Ayuntamiento pusieron en riesgo retener el triunfo para el siguiente proceso electoral que son las diputaciones locales.



Orlando Aguilera mantiene al PRI sumido en la crisis donde no siquiera puedan pagar el recibo de teléfono.



Y si al olvido en el que tienen al tricolor se le suman la soberbia de Florencio Siller, se les complica más el panorama.



Hoy viene Javier Guerrero para apadrinar la Asociación Civil Dignifiquemos Coahuila y que presidirá Bretón Echeverría Vitali.



El funcionario federal vendría para cumplir con quienes lo apoyaron en su momento cuando fue candidato a gobernador por la vía independiente, a pesar de que muchos lo traicionaron.



En este momento, parece que de nada le sirve a Javier sumarse a un organismo como que el que hoy nace.



Eso parece más bien colgarse de Guerrero para las intenciones que tenga esa nueva asociación.



Como ayer le adelantamos, va José Narro por la dirigencia nacional del PRI.



El único pero que le sacaron al ex secretario de Salud es su edad, nada más, porque es de los pocos que no tienen la cola larga.



A los otra fórmula Moreno-Viggiano- Moreira, la tienen complicada y donde ya se comenta que el ex gobernador tendrá que sacar las manos del proceso.



Fue coincidencia que Narro se destapara y al mismo tiempo se mandara a Juan Manuel “El Mono” Muñoz a Estados Unidos.



El huachicolero se va a llevar de encuentro a muchos y desde hace mucho ha sido vinculado al ex mandatario.



Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.



Aunque Coahuila y Veracruz no colindan, los panistas deberían voltear a ver lo que sucedió en ese estado sureño.



Resulta que un grupo similar al del Estado impuso al dirigente estatal en un proceso amañado, como en el que dicen que ganó Jesús de León Tello.



El Comité Ejecutivo Nacional apoyó a los que les convenía pero el Tribunal Electoral les echó abajo el teatrito.



Aseguran que algo similar pasará en Coahuila antes del día 20 de este mes.