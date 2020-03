20 Marzo 2020 03:10:00

Carpetazo a amparo de Ancira

Buen día Un juez federal dio carpetazo al amparo tramitado por el presidente de AHMSA, Alonso Ancira mediante el cual intentaba descongelar sus cuentas bancarias y las de Desarrollo Industrial Epsilon e Inmobiliaria Sofani, las cuales permanecen desactivadas desde el pasado 27 de mayo.



Entonces las cuentas bancarias de ambas firmas y del empresario permanecerán bloqueadas tal como fue ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



El Juez XVI de Distrito en Materia Administrativa declaró sobreseído el amparo tramitado por AAE debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera acreditó que su situación jurídica cambió durante la tramitación del juicio.



El PRI solo se transforma



Casi 60 torreonenses bloquearon el bulevar Revolución por hartazgo de que en la Clínica 16 del IMSS no hay ni paracetamol, mucho menos quimioterapias las cuales por fuera cuestan 15 mil pesos. ¿Cuál Cuarta Transformación?, simplemente el PRI no muere, solo se transforma como el coronavirus que antes era el SARS e Influenza, pero ahora más agresivo.



Los diputados federales de Morena y PT muchísimos de ellos provenientes del PRIAN aprovecharon que todo mundo está distraído con el coronavirus y sesionaron para aprobar un proyecto de decreto mediante el cual abren la puerta para reelección sin siquiera pedir licencia al cargo, y eso sucedió el miércoles.



Dicen que México no resiste otro año de pie con AMLO, oiga usted; la esposa del primer fallecido por coronavirus en México circula por las calles de la Ciudad de México como si nada, explican que el Gobierno Federal continúa obrando irresponsablemente, y no la enviaron a cuarentena.



En entrevista en plena calle a la televisión ella dice que a las autoridades de salud les valió un sorbete y que todos los gastos del tratamiento de su difunto esposo en su momento ellos mismos lo cubrieron, pero que ninguna atención oficial recibieron absolutamente pese a que insistieron bastante y que ella se está atendiendo por su propia cuenta, es decir en la medicina privada.



Doctora irresponsable



Un trabajador sindicalizado acudió a Primeros Auxilios de AHMSA 2 porque se sentía mal en sus condiciones generales de salud, entonces siguió las recomendaciones y se dirigió a Primeros Auxilios donde una doctora irresponsable ni siquiera lo revisó, ni le preguntó algo, sino que lo envió en automático al IMSS.



El trabajador se tuvo que ir en taxi, no obstante que el protocolo marca que debe ser a bordo de una ambulancia de la empresa Altos Hornos de México, y cuando llegó al IMSS sufrió un calvario para que lo atendieran y luego de la odisea lo devolvieron a Primeros Auxilios de AHMSA, total, todo un viacrucis y en taxi.



La base dice que la doctora por supuesto que debe ser puesta de patitas en la calle porque le vale sombrilla su empleo y el trato digno a los trabajadores en medio de todo el caos por el coronavirus, y es que lejos de atender bien al paciente coloquialmente lo mandó por un tubo de buenas a primeras.



Las plantas armadoras automotrices Fiat Chrysler, Audi, General Motors y Ford en paro por el coronavirus y hay riesgo que se colapse el sector automotriz, y por supuesto que sería el apocalipsis en Monclova-Frontera porque hay muchos centros laborales proveedores de autopartes que generan miles de empleos.



Continuaban averías



en AH2



La producción del Alto Horno 5 de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México permanecía paralizada desde el martes con repercusiones en el Taller de Aceración BOF-Colada Continua a consecuencia de averías en la Caldera 3 de Planta de Fuerza 5, al tiempo que cuadrillas de mantenimiento correctivo trabajaban para restablecer la energía.



Al ser entrevistado sobre reportes de ese entorno desfavorable que mantenía todavía hasta ayer paralizada la producción de arrabio en el Alto Horno 5; acero líquido en el BOF; y planchón en la Colada Continua, el portavoz de la Sección 288 del Sindicato Democrático, Haziel Valdés respondió que se trabajaba al respecto para reanudar lo más pronto posible.



