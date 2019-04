25 Abril 2019 04:10:00

Carreras de caballos en 5 Manantiales

QUIENES YA SE PREPARAN PARA mostrar los abusos de una empresa gasera y la irresponsabilidad para arriesgar a cientos de familias de Nava con la construcción de un centro de transferencia que almacenará más de medio millón de kilos de gas LP, son los vecinos del ejido El Encino…



PUES RESULTA QUE YA buscan una entrevista con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que conozca los cuestionamientos a este proyecto y que ahora sí, a través de las autoridades federales, le pongan un alto a la empresa lagunera que está construyendo una megagasera, pese a que el estado y el municipio le dijeron no…



LA EMPRESA AHORA ELEVó LA barda perimetral y comenzó con todo su patio de maniobras y las bases para instalar los megatanques de 250 mil kilos de gas cada uno, es decir, el rechazo que le dio el municipio de Nava simplemente no lo ha tomado en cuenta…



VEREMOS PUES SI CON LA intervención del Presidente de la República o ante la solicitud que hagan los vecinos ahora sí se detenga por completo la construcción de esta bomba de tiempo, pues ni Francisco Martínez Ávalos de Protección Civil del estado, ni el encargado a nivel regional, han podido hacer nada…



III

LA SECRETARIA DE TURISMO, Guadalupe Oyervides, realizó una gran tarea durante las semanas previas a las vacaciones de Pascua para promover Coahuila, sus distintos pueblos mágicos y sus muchos lugares como excelentes opciones para visitar en familia y de paseo…



TODO FUE EXCELENTE, PUES se alcanzó una cifra cercana al millón de visitantes en el estado con una importante derrama económica…



PERO EN LA FRONTERA, un pequeño detalle que aún se mantiene es la bravura de las corporaciones policiacas con los turistas texanos…



ESTE FIN DE SEMANA una familia coahuilense que radica en Texas y se dedica a trabajar en pozos de gas, acudía a pasar la Pascua en el municipio de Guerrero y viajaba en una camioneta pick up con un remolque y un auto de recreo de los llamados “Razer”…



APENAS PASARON EL PUENTE y al salir de la ruta fiscal fueron detenidos, encarcelados por la Policía Federal, multados con 30 mil pesos para salir en libertad y 14 mil pesos más para que les regresaran su camioneta y el remolque…



TODO ELLO EN MANOS de la Policía Federal y la Fiscalía a través de los ministerios públicos, bajo el argumento de que el Razer era robado, lo cual les comprobaron que no…



VíA CRUCIS QUE PASó la familia completa entre policías y pago de multas o moches, que seguramente no dejarán ninguna buena recomendación para volver a visitar Coahuila con esa mala experiencia…



AHÍ FALTA TRABAJAR por parte de las autoridades de Turismo para que los policías sean menos abusivos…



III

EN ALLENDE, EL ALCALDE ANTERO Alvarado mantiene su esfuerzo y su cabildeo para lograr que su municipio, además de Morelos y el olvidado de Villa Unión, sean tomados en cuenta como municipios fronterizos…



SE HA REUNIDO YA CON funcionarios de la Secretaría de Hacienda allá en la capital del país ayudado por legisladores de Coahuila, para explicarles el efecto que tendría el dejar fuera a Allende y los otros dos municipios de considerarlos zona fronteriza, por lo económico y por la salida de población que podría ocurrir…



EL ALCALDE TAMBIéN HA dialogado y fue visitado por el delegado Reyes Flores y por el senador Armando Guadiana y esperan que haya resultado de estas reuniones para que se modifique esa situación…



ALLENDE Y SU POBLACIóN lo merecen antes de que un nuevo éxodo se dé hacia otros municipios…



III

Y MIENTRAS EN ZARAGOZA, NAVA Y Morelos suspiran por que se les otorguen permisos para la realización de carreras de caballos, los organizadores ven cómo en algunos municipios del sureste y hasta pueblos mágicos sí les han otorgado las autorizaciones para que haya este tipo de eventos…



EN MORELOS, “XAVO” DE Hoyos y otros alcaldes luchan y dialogan para que se permitan eventos de peleas de gallos y carreras de caballos que son tradicionales, pues son parte de la cultura, de las diversiones y de lo que es en sí la forma de ser de los habitantes que gustan de estos espectáculos, pero por el tema de los antecedentes y de los personajes que en su momento controlaron esa actividad, es que el Gobierno del Estado se mantiene con reservas…