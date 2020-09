07 Septiembre 2020 03:10:00

Carro incompleto

El pronóstico rumbo a la renovación del Congreso es: el PRI no tendrá carro completo, ganará sin problemas 9 distritos, Morena será segunda fuerza política y obtiene 5 curules y la inevitable caída del PAN que ganará dos distritos.



Resultados que daría encuestadora Massive Caller, de la que por cierto empiezo a dudar desde que sondeó la elección de alcaldes y diría que la senadora Eva Galaz por Morena, ganaría la alcaldía de Monclova.



En el caso de la elección de diputados locales hay coincidencias con la encuesta de pueblo, que no le da todo al PRI y al PAN no le ven fortaleza, de Morena tienen dudas porque la desorganización y división interna y perfiles no le ayudan.



El PRI tiene triunfo asegurado, según Massive, con Chuma Montemayor del distritos 3; Edna Dávalos del 12; Martha Loera y Álvaro Moreira en el 15 y 16 .



Un triunfo apretado con Esperanza Chapa en el distrito 2; Lupita Oyervides en el 5, Héctor Hugo Dávila del 11, Luz Elena Morales del 13 y Bárbara Cepeda del 14.



Sólo dos de mayoría para el PAN distritos 8 y 9 de La Laguna, Gerardo Aguado y Fernando Izaguirre.



Morena sería la segunda fuerza política de mayoría en el Congreso ganarán distrito 1 con Yamile Mtanous; 4 con José Armando Guerrero, 6 con Cristina de la Rosa y el 7 con Susana Aguiñaga.



Reconocimiento



El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, estuvo en Monclova dando respaldo al candidato a diputado local Rolando Valle y para reconocer “el gran trabajo” del alcalde Alfredo Paredes, además de socializar con la raza.



En cortito Paredes y Marko, intercambiaron comentarios, un encuentro está pendiente en la ciudad de los temblores, varios temas se pondrán sobre la mesa.



Chuy de León y el grupo Laguna, pueden contar una cosa, los primeros panistas de los municipios otra, limar asperezas y olvidarse de resabios o el barco se hunde.



Por cierto al que vieron en el círculo azul fue a Martín Blackaller, quien saludó por igual a todos a Marko Cortés igual que a Chuy de León, como buen conciliador y respetuoso de jerarquías.



“Suciedad”



Desconfiados los profes de la Sección 38 que alertan a no aceptar la Sociedad Mutualista que ofrece el dirigente Carlos Moreira y secuaces para pagar la atención médica.



Rechazar la “suciedad” por diversas razones, porque en 10 años no se exigió cumplir la ley en la atención de servicio y que la “suciedad mutualista” podrá usarse en 6 meses, cuando ellos ya no estén porque tiene sus días contados.



La oposición magisterial en Coahuila está decidida, investigan y se documentan para irse contra los corruptos dirigentes y apegados a derecho enjuiciarlos, traen en la mira a Carlos Moreira y de paso agarran con el resto de los hermanos.



Amenaza



A los que hacen honor a la canción de José Alfredo Jiménez son los gobernadores de la Alianza, que desde hace semanas están que se van y se van de la Conago y no se han ido.



El trato de la última reunión en San Luis Potosí no fue del agrado, la Conago no es fuerza representativa para tener la atención del Presidente de la República y así no tenía caso ser parte de un grupo, dirían.



Se reúnen en Chihuahua, quizás entonces los gobernadores de la Alianza Federalista, entre ellos Miguel Riquelme, Jaime Rodríguez de Nuevo León y Francisco Cabeza de Vaca se despidan de Conago o reculen.



Hasta mañana