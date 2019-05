03 Mayo 2019 04:10:00

Carta a Santa, en pleno mayo

En pleno mayo, el gobernador Miguel Riquelme escribió carta a Santo Claus. El góber comentó que aprovechando la estancia de casi tres días del presidente Andrés Manuel López Obrador, sacó papel y lápiz y anotó una serie de peticiones que le entregará en la primera oportunidad.



Por ejemplo, la idea es que AMLO haga un guiño a Coahuila y autorice la incorporación de los municipios de la región Cinco Manantiales en el programa Zona Libre de la Frontera Norte, para que accedan a los beneficios fiscales que, entre otras cosas, disminuyen el precio de los combustibles.



Otros puntos en la lista es aplicar un esquema de arancel extendido para beneficio de la industria siderúrgica, ampliar los pedidos de carbón para la Comisión Federal de Electricidad a programas multianuales y abandonar la idea de llevarse la cuenca lechera de la Comarca Lagunera, al sur del país. A ver qué resulta.



No hay antecedentes

En la historia reciente no hay antecedentes de una gira presidencial de tres días a Coahuila, pero fiel a su estilo, Andrés Manuel López Obrador romperá esquemas este fin de semana. Como se lo comentamos en este mismo espacio, este viernes llega a Monclova luego de trasladarse por carretera desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey, a donde llegará procedente de la Ciudad de México. En la capital del acero tiene programado un evento al filo de las 6 de la tarde; ahí mismo pasará la noche.



El sábado por la mañana se dejará ver por Sabinas y, por la tarde, en Ciudad Acuña. Acabando en aquella frontera se trasladará a Piedras Negras, pues el domingo encabezará desde allá los festejos por el 5 de Mayo y la Batalla de Puebla.



Lo acompañan

Nos comentan que en los eventos de viernes y sábado, el Presidente revisará la entrega de apoyos sociales y se reunirá con beneficiarios, de ahí que muy probablemente lo acompañarán los titulares de las secretarías de Bienestar, la chiapaneca María Luisa Albores González, y Román Meyer Falcón, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, también formará parte de la comitiva

presidencial.



El domingo lo alcanzaría en Piedras Negras el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional

(Sedena).



Nos comentan que el Presidente no tendrá reuniones privadas y si algún ciudadano o representantes de organizaciones ciudadanas le quiere plantear algo, deberá hacerlo durante los eventos.



Nada de cabos sueltos

Larga jornada tuvieron entre miércoles y jueves los alcaldes de Monclova, Alfredo Paredes López; Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal y Acuña, Roberto de los Santos Vázquez, así como el superdelegado Reyes Flores Hurtado, para definir los detalles del aparato de seguridad que este fin de semana se desplegará como parte de la tercera visita presidencial a Coahuila, de Andrés Manuel López Obrador.



Al frente de la logística se encuentran representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el secretario de Seguridad Pública del estado, José Luis Pliego Corona. El Presidente de México pasará dos noches en territorio estatal y conviene no dejar cabos sueltos en materia de seguridad.



Pliego estuvo por las regiones Norte, Carbonífera y Centro y regresó a Saltillo durante la madrugada del jueves.



Meter reversa en el PRI

Carolina Viggiano Austria advirtió sobre la posibilidad de que el PRI nacional, de Claudia Ruiz Massieu, meta reversa a la decisión para que sean los militantes, en elección abierta, quienes elijan a la próxima dirigencia nacional.



Según la hidalguense, quien según esto está amarrada como compañera de fórmula del Gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, “en el PRI Nacional, quieren dar marcha atrás al método de elección de la dirigencia que aprobó el Consejo Político, buscando pretextos para no hacer elección abierta”. La también esposa del diputado federal Rubén Moreira lanzó la advertencia a través de Twitter.



Reunión de seguridad

Quienes se reunieron este jueves para revisar las acciones emprendidas desde el fin de semana pasado en materia de seguridad, fueron el alcalde Manolo Jiménez Salinas y los titulares de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara y de la Secretaría de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona. Fue una reunión privada, pero trascendió que arrastraron el lápiz y evaluaron punto por punto las tareas que con anticipación se

repartieron.



Durante la semana hubo varias reuniones, como la de este jueves, en las cuales además participaron representantes de la Sexta Zona Militar y del 69 Batallón de Infantería, así como del comando de la Policía Federal, que llegó desde el lunes y se desplegó por varios municipios de la Región Sureste.



Les llegó la hora

Bien recibido el programa que echó a andar el Ayuntamiento de Saltillo para que los propietarios de predios baldíos cumplan con la responsabilidad de limpiarlos, ya que con ello contribuyen a la seguridad, imagen urbana y a la salud.



No es asunto menor: hay más de 57 mil predios identificados como lotes baldíos y para meter en cintura a los propietarios, el gobierno de Manolo Jiménez anunció una serie de acciones y quien no se ponga las pilas será multado, además de tener que cubrir una cuota extra por el trabajo de limpieza.



La medida, nos aclaran, no tiene fines recaudatorios; se dará un plazo a los propietarios de los predios para ponerse al día y evitarse molestias. Por cierto, se sabe que la idea surgió de los foros de consulta con los cuales se integró el Plan Municipal de Desarrollo.