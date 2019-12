20 Diciembre 2019 04:10:00

Carta política a Santa

Varios de la actual administración municipal de Piedras Negras han comenzado la redacción de su carta a Santa Claus, carta política por cierto, con el fin de ver la posibilidad de que el personaje les pueda conceder el regalo que quieren de Navidad…



Algunos de los que ya le han escrito o que están por enviar su petición este fin de semana son aquellos que buscan y quieren ser tomados en cuenta para contender por la diputación local, están por ejemplo la abogada Mirtala Barrera, también el vaquero Anselmo Elizondo y por último sin descartarse el director de Imagen Urbana del municipio, Juan Morales…



Por un lado tenemos que Mirtala es la fuerte si a este distrito corresponde mujer como candidata y con su experiencia ya en la campaña pasada, donde coordinó todo lo jurídico y la transparencia con la que ha ejercido el tema de Bienestar municipal, ha tomado una gran fuerza e imagen entre los ciudadanos y la población en general…



Otro es Anselmo Elizondo, director de Obras Públicas, quien tiene mucha carisma con la población, adicto a los micrófonos y las cámaras tanto de televisión como fotográficas y con mucho placeo, lo que le ha dado ventaja y hasta lo hace sentirse bien y cómodo al referirse a él como “El Candidato”…



Y por último y no descartado por ello, está Juan Morales, activo, de respuesta y joven que podría bien ser la opción tres si se canta el distrito por hombre y no se quiere mover a “Chemo” Elizondo por toda la chamba que trae en Obras Públicas…



Así esta situación, donde “Chemo” y Mirtala van a la cabeza y podría ser que su cartita a Santa y los Santos Reyes podría tener respuesta positiva a partir de enero…



LA INTERCONEXIóN DE PLANTA DE SIMAS



En donde se viene mucho trabajo es en Simas, que dirige ahora el ingeniero Mario Rincón Arellano…



Y es que en los próximos días podría ya programarse la interconexión de la planta tres al cárcamo, lo que deberá ser bien coordinado y sobre todo en días claves para que no ocurran contratiempos…



Es el trabajo que conectará la planta para su abasto de agua y comenzar con las pruebas ya en funcionamiento de esta inversión de más de 100 millones de pesos…



Ya se planea, se coordina y en breve se conocerá la fecha, la que por cierto se pospuso hace semanas ante las condiciones de alta demanda de agua que se enfrentaban…



La plata ya está lista y es hora de probarla con sus nuevos sistemas y también con eso que ya quede todo en orden para soportar la creciente demanda que se avecina y dar capacidad a los nuevos desarrollos y crecimiento de la ciudad por el lado industrial…



AGANDALLAN PLURIS EN PAN



Donde ya comenzaron a gritar “faul” es en el PAN, pues se dice entre los albiazules que el panorama político para dicho partido se ve de mal a pésimo, de cara a la elección para renovar el Congreso o Poder Legislativo del estado…



Dicen los albiazules, que tanto Guillermo Anaya como Jesús de León ya tienen amarradas para ellos las pluris, porque ven que para ganar una diputación en Torreón, Monclova o Sabinas, va a estar en chino y por ello quieren ir a la segura…



Ven en Morena una competencia fuerte que les puede quitar espacio y que por ello mejor se amarran, como siempre lo han hecho los dueños del partido y tener así tranquilidad para los albiazules de arriba…



REYES FLORES SE DEFIENDE



El que salió a defenderse del citatorio que le impuso la Fiscalía General de la República luego de que fue interpuesta una denuncia por presuntos delitos electorales en su contra, fue el delegado federal Reyes Flores Hurtado…



Dijo que hasta ahora no le han notificado nada, pero que en caso de que así sea él aclarará todo, pues sería una aberración cometer esas faltas ahora, después de tantos años de cuestionarlas, criticarlas y exigir un cambio…



El delegado ha tenido recorridos por todo el estado, supervisa obras, programas sociales, atiende situaciones y peticiones, siempre con el tema de la transparencia y que los dineros federales se apliquen de forma clara y con los fines para los que fueron dirigidos, que son siempre la búsqueda de mejores niveles de vida para quienes menos tienen.