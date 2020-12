Antonio Helguera. Nació el 8 de noviembre de 1965 en la ciudad de México. Ha colaborado en El Día, La Jornada, Siempre!, El Chahuistle. Es coautor, junto con El Fisgón, de El sexenio me da risa, Grijalbo, 1994 y de El sexenio ya no me da risa, Girjalbo, 1995. Coautor de El tataranieto del Ahuizote. En 1996 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. Correo Electrónico: [email protected]