07 Marzo 2020 04:10:00

Cartucho quemado

El simple rumor de que Lourdes Naranjo iría como candidata de Morena y el Partido del Trabajo a diputada local por el Distrito 14 de Saltillo, encendió los ánimos en los distintos sectores del partido de moda.



Advierten que si Naranjo no puede resolver las denuncias por malos manejos financieros cuando estuvo en el Gobierno municipal, menos estará en condiciones de pedir el voto.



Se sabe que la propia mandamás en el Gobierno municipal de Isidro López Villarreal, dejó correr las versiones luego de que en Acción Nacional le cerraron todas las ventanas a su eventual nominación.



Panistas y morenistas saben que lejos de sumarle, la candidatura de Naranjo sería el último clavo en el ataúd, pues si en este momento hay un cartucho quemado es precisamente el de la expresidenta del DIF Saltillo.





Alianza en riesgo



Por cierto, la eventual coalición entre el Movimiento Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo para llegar juntos a la contienda del 7 de junio en Coahuila, pende de alfileres debido al desaseo con que entregaron los documentos correspondientes al Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León.



Dejaron ir detalles indispensables, como las firmas de los representantes de los dos partidos políticos, en este caso José Guadalupe Céspedes Casas y Virgilio Maltos Long, si es que este último sigue a cargo de la dirigencia estatal.



Se sabe que el acuerdo de coalición comprende candidaturas comunes en los distritos 1 de Acuña, 3 de Sabinas, 4 de San Pedro, 12 de Ramosa Arizpe y en los 4 correspondientes a Saltillo.





Meter paz



Y precisamente para tratar de meter paz y poner orden en la rebatiña por las candidaturas, este domingo estará en Saltillo el dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. Los enterados apuntan a que viene con la idea de bajar línea, pues en el caso de Coahuila las nominaciones se van a repartir entre los liderazgos nacionales más visibles: el del propio zacatecano y su paisano Ricardo Monreal; el de la exdirigente nacional Yeidckol Polevnsky y el del coordinador en San Lázaro, Mario Delgado.



A ver si a Ramírez Cuéllar no le pasa lo que en los pleitos callejeros, cuando quien trata de meter paz, se lleva la peor parte.



Pero en Morena son optimistas y hasta fijaron para el lunes 9, justo en plena movilización femenina, la fecha para el registro de precandidatos, por lo menos es lo que dice el oficio firmado por Hortencia Sánchez Galván y Felipe Sánchez Aguirre, integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones.





Castigo inédito



En el Palacio de Coss se daría tratamiento y resolvería este mismo mes la iniciativa del gobernador Miguel Ángel Riquelme para modificar el Código Penal y llevar de 40 a 90 años de cárcel la pena máxima por feminicidio.



La iniciativa de ley no es a propósito del movimiento nacional para defender los derechos de las mujeres a llevar una vida libre de violencia, pues la Oficialía de Partes del Congreso del Estado la recibió hace dos meses y el trabajo en comisiones ha ido avanzando conforme al programa.



Tanto en el Palacio de Gobierno como en el grupo parlamentario del PRI hay optimismo de que la propuesta se concretará y con ello la penalización para quien asesine a una mujer por cuestiones de género, sería inédita.





Hay fecha



Para el 10 de marzo se programó la marcha convocada por la Unión Nacional de Productores de Carbón y la Unión Mexicana de Productores de Carbón en Sabinas, a manera de presión para el Gobierno federal a fin de que resuelva la renovación de los contratos para la compra de carbón a productores regionales, para las plantas carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad en Nava.



Tomaron la decisión de iniciar las jornadas de resistencia luego de la reunión del martes pasado entre el gobernador Riquelme y el director general de la CFE, en la que este último se negó a reanudar la adquisición del mineral.



El que se quiso vacunar ante las protestas de los productores de carbón y sus trabajadores, fue el superdelegado Reyes Flores Hurtado, quien aseguró públicamente que está del lado de los coahuilenses.





Pide solidaridad



Tereso Medina Ramírez pidió a las empresas establecidas en las distintas regiones del estado solidarizarse con el paro nacional del próximo lunes a propósito de la campaña #UnDíaSinNosotras.



El secretario general de la CTM en Coahuila sabe de la importancia que las mujeres representan para la industria y pidió a los empresarios hacer los ajustes necesarios para sacar adelante la producción y respetar sueldo y bonificaciones a las mujeres que decidan ausentarse a laborar.





De estreno



El diputado Jaime Bueno Zertuche debuta este sábado como presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Saltillo. Hay sesión del Consejo Político Municipal y la idea de los priistas es ir permeando en la estructura la estrategia para las próximas campañas electorales.



Los organizadores están considerando la asistencia de Manolo Jiménez Salinas, pero hasta donde sa