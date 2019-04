28 Abril 2019 04:10:00

Casas no, escultura sí

Vaya que Tereso Medina Ramírez tenía urgencia por agradar al dirigente nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo. El viernes le organizó porras y batucadas, y este sábado, en su segundo día por Saltillo, Aceves pudo comprobar que cuando se quiera sentir apapachado, basta con venir a Coahuila, pues el dirigente cetemista en esta entidad, es buen anfitrión.



Carlos Aceves y Medina se trasladaron a la futura Ciudad Derramadero, según esto para ver cómo va la construcción de viviendas para los trabajadores incorporados a la central obrera.



Peeero, resulta que en el lugar ni siquiera están trazados los lotes, o las calles, es decir, ni siquiera hay proyecto y por lo tanto quién sabe cuándo arrancará la construcción de las casas, pero lo que sí hay, y de eso se encargó personalmente Medina Ramírez, es un busto de bronce con la imagen de Aceves del Olmo.



En síntesis, no habrá casas para los trabajadores cetemistas en la futura colonia obrera de Ciudad Derramadero, ¿pero qué tal la escultura de su dirigente nacional?







En los toros



Armando Guadiana Tijerina ocupó su palco en la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes y lo compartió con el Gobernador de aquella misma entidad, el panista Martín Orozco Sandoval, entre otros políticos y empresarios, Coincidieron por la afición a la fiesta brava y el cartel que integraron Guillermo Capetillo, el sevillano Morante de la Puebla y el matador hidrocálido, Joselito Adame.



El senador por Coahuila aprovechó el fin de semana para poner pausa a la agenda legislativa y coincidir con amigos en una de sus principales aficiones.



Otro que también tuvo asiento en el palco fue el ex senador y ex secretario de Trabajo y Previsión Social, el poblano Javier Lozano Alarcón.







Cónclave



Luego de la balacera de este sábado en la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo, de inmediato hubo cónclave de seguridad para revisar los hechos y acordar medidas a seguir. Al frente de los trabajos estuvo el gobernador Miguel Riquelme y, muy de cerca, el alcalde Manolo Jiménez; el secretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona y el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara.



La reunión fue en Palacio de Gobierno y la mesa estuvo bastante amplia; varios asientos los ocuparon mandos del Ejército Mexicano.







Primer round



Los que se aventaron el primer round en el pleito que seguramente será permanente y de largo alcance fueron el dirigente del recién creado Partido Unidos, Rubén Humberto Moreira Guerrero, y su colega del Partido Acción Nacional, Jesús de León Tello. Este último anticipó que impugnará la creación del organismo estatal, y el primero no la pensó tanto para responder.



Según “Humbertito”, como lo llaman sus fans, no sólo anticipó que ganará el pleito legal, sino que De León no durará mucho en el cargo, pues los tribunales darán revés a la elección, en la que el fronterense Mario Dávila Delgado asegura haber salido victorioso. ¿Sabrá algo el hijo del ex gobernador Humberto Moreira, o lo dirá al puro tanteo?







A caballo



Reyes Flores Hurtado se dejó ver este sábado por Múzquiz, con motivo de la tradicional cabalgata anual que organiza la Unión Ganadera local. El evento tuvo buena convocatoria y, como ya es común, los cabalgantes fueron flanqueados por jefes, oficiales y tropa del Regimiento de Caballería que tiene sitio en El Oasis.



El superdelegado en Coahuila fue el único político que anduvo en la cabalgata y lo hizo con toda la actitudo, con todo y botas y sombrero… Por cierto, a más de uno de los cabalgantes llamó la atención que no hubiera más personajes públicos; se nota que este no es año electoral y que al menos por ahora nadie anda pidiendo el voto.







No le gustó



Rubén Moreira Valdez anda molesto con la cuarta transformación, por lo menos es lo que dejó ver en Twitter. El diputado federal se quejó de que la aplastante mayoría del Movimiento Regeneración Nacional en San Lázaro puso freno a la iniciativa para lograr que los padres con hijos afectados por cáncer puedan acceder a permisos laborales especiales para acompañarlos en el tratamiento médico.



El presidente de la comisión de Asuntos de la Frontera Norte en otras votaciones ha ido con Morena, aún y cuando su grupo parlamentario va en bloque en sentido opuesto, pero esta vez no le pareció la posición que adoptaron sus colegas el partido de moda.







Lo lamentan



Por cierto, Rubén Moreira fue uno de los políticos coahuilenses que se manifestaron en redes sociales por el fallecimiento de María de los Angeles Moreno Uriegas, quien este sábado murió a los 74 años. Fue dirigente nacional del PRI, senadora y diputada federal en múltiples ocasiones.



También lamentaron el fallecimiento, la diputada Lucía Azucena Ramos, dirigente del PRI Saltillo; Rodrigo Fuentes Ávila, del PRI Coahuila y el ex priísta Javier Guerrero García, quien ahora forma parte de la cuarta transformación, como director de la Unidad de Gobierno de la Segob.