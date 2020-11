14 Noviembre 2020 04:10:00

Casi amarrada candidata de Distrito Uno

Donde ya perfilan para no perder tiempo y aprovechar la precampaña a quien será su candidata a la diputación federal es en el PAN de Piedras Negras…



Y es que para no permitir que les ganen en negociaciones, directivos y dirigentes municipales del distrito electoral federal uno, ya van muy avanzados y casi dan por un hecho que la candidata a la diputación en este distrito será Mayté Hernández, profesionista quien actualmente se desempeña como secretaria de Capacitación del Comité Directivo Estatal del albiazul…



Felipe Soto, mandamás del PAN en Piedras Negras así como integrantes del comité estatal ya han platicado sobre la postulación de la señora Mayte y con ello planear desde ya la campaña y toda la estrategia…



También los panistas buscan que no los usen más solo como trampolines y que después sus representantes se aprovechen de la condición de diputados o se dediquen a hacer negocios, como varios ahora expanistas que han pasado por esa curul federal y que hoy ni se acuerdan del color azul…



La terna en Nueva Rosita

En Nueva Rosita la clásica terna por la alcaldía del PRI ya le dicen la cisterna, eso porque en menos de una semana tres que se dicen ya amarrados con la candidatura han prometido regidurías a más de 10 personajes cada uno, siendo que el máximo órgano de gobierno que es el Ayuntamiento se compone en aquél municipio del que resulte electo sólo de ocho titulares y cinco plurinominales para dar en total 13 ediles…



La pregunta sería ¿dónde van a dejar a tantos que les están prometiendo el oro y el moro?…



El líder del tricolor en el municipio ni la cabeza asoma y allá dan por hecho el nombre del candidato, que según los enterados del tema vendría directamente designado del edificio de Coss, esperemos que pongan un alto a ese desorden ya que mínimo 30 dicen serán regidores y 3 candidatos por ese partido, ni solos se ayudan.



Lo que si queda claro es que deberían de trabajar de forma unida y con esta grilla lo que se refleja es división…



Llegarán morenos a cargos en la región

Quien comenzará en breve a analizar las distintas dependencias que se tienen de nivel federal en la zona norte de Coahuila es el delegado Reyes Flores Hurtado..



Y es que en su más reciente visita analizó con algunos empresarios amigos y gente afín a Morena y la Cuarta Transformación, cómo es que algunas dependencias federales siguen siendo controladas por panistas que llegaron en la época de Fox y que misteriosamente se quedaron en esos cargos…



No se trata de una limpia, pero si de que cargos y puestos claves que podrían ser analizados para que haya un relevo ante la revisión de políticas y de que algunos de quienes ahí se desempeñan simplemente se acostumbraron a estar en la oficina con el cafecito pero no supervisar nada de sus responsabilidades…



Los rubros que eso implican van desde Conagua hasta SCT, pasando por Aduanas y fortalecer así las posiciones de la Cuarta Transformación…



Veremos y diremos pues algunos funcionarios se adueñaron del cargo y hacen y deshacen como si fuese de su propiedad algo que ya fue reportado y denunciado ante el delegado Reyes Flores y por ello es que ya se revisan a detalle cómo es que permanecen en esas posiciones…



Y los diputados de Morena

Quienes votaron sin ver, ciegos y sin analizar la situación de Coahuila y de sus municipios fueron los diputados de Morena, pues debido a ellos, que aprobaron el presupuesto 2021, viene un año difícil para Coahuila y sus 38 municipios ha dicho el gobernador Miguel Ángel Riquelme…



Dejó en claro que hay municipios que sin las participaciones federales que se votó recortar no alcanzarán a pagar ni su nomina…



También reiteró que pese a esa difícil situación el estado de Coahuila no dejará de invertir en Seguridad y en Salud, temas prioritarios…



Para los policías, dijo el gobernador, en breve se anunciará un fortalecimiento del esquema salarial para tener un salario base de 18 mil pesos y de ahí hacia arriba…



Veremos pues cómo es que municipios pequeños enfrentarán el próximo año un panorama negro, sin duda…



Buenos resultados en Aduana

Ahora que se dio el relevo en la Aduana de Piedras Negras, el trabajo de la nueva responsable ha sido muy bueno con decomisos constantes y en donde sin duda pronto llegará la ratificación de la misma como administradora de este puerto fronterizo…



Ahora con Alejandra Salazar a cargo, el trabajo en la Aduana ha mejorado y ha habido varias pruebas de fuego las cuales se encuentran incluso destacadas allá en el SAT, por ello es que se estima que pueda en breve llegar su ratificación ya como administradora y no sólo de encargada de despacho…



En estas semanas que ha estado en esta frontera como responsable ha habido ya importantes decomisos lo que ha sido bien visto por la titular del SAT, Raquel Buenrostro...