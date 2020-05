08 Mayo 2020 04:10:00

Casino Nacional y Club Campestre analizan reapertura

De la misma forma que las empresas analizan la forma de la reapertura, con restricciones, medidas estrictas en materia de sanidad y sobre todo privilegiando la salud de sus empleados, los clubes sociales más importantes de Piedras Negras también analizan fechas tentativas de apertura y los efectos que para ellos ha significado la pandemia y estas seis semanas de cierre…



El ginecólogo Calixto Salinas, presidente del Casino Nacional, quien tomara la decisión de cerrar el inmueble una semana antes que todos y en forma por demás correcta para el bien de todos sus socios, ha señalado que tras la pandemia se han cancelado eventos, se han pospuesto bodas y cumpleaños, festejos y el uso de las instalaciones…



Incluso para los meses de septiembre y octubre todos los fines de semana están ocupados para los salones, pero eso no es garantía aún de que se vayan a realizar los eventos…



Y es que se estima que en materia de reuniones multitudinarias la cosa va para largo, y también quién querría asistir a una de estas en este momento…



Por lo pronto el Casino Nacional planea, a reserva de lo que la autoridad indique, la apertura para el mes de junio en algunas áreas como gimnasio, alberca y área social con cupo limitado y medidas estrictas de sanidad…



Los eventos de más de 50 personas seguirán cancelados y se analizará conforme pasen las semanas. Todo hace indicar que los grandes eventos se normalizarán allá por el primer trimestre del próximo año…



Campestre aún pendiente…



También en el Club Campestre, que preside el ingeniero David Martínez, la situación está aún bajo reserva en espera de priorizar la salud de los socios y que el apresurar la apertura provoque un brote de la enfermedad…



El Club Campestre permanece cerrado a su uso desde el 18 de marzo y siete semanas después ya se ve la posibilidad de reabrir con reserva…



No hay que olvidar que son clubes privados, que deberán acatar las recomendaciones y requisitos que establezca y vigile la Secretaría de Salud para que todo se realice en apego a cuidar la salud de los nigropetenses poseedores de una acción…



Van a demorar aún algunas semanas y también una vez que esto ocurra, es decir, que se decidan a abrir, lo harán de forma parcial…



Habrá que ser pacientes y conscientes sus socios para que no se abarroten las instalaciones de ambos clubes una vez anunciada la apertura, pues podría ocurrir lo que se ve en Estados Unidos, donde la gente atendió primero la recomendación de permanecer en casa, pero tan pronto se dio la indicación de que se podía salir, ya han abarrotado cines, restaurantes y playas…



Abren comercios y abarrotan puentes



Y una vez que las autoridades de Texas permitieron a la población salir y ordenaron la reapertura de comercios y establecimientos de servicios no esenciales, los puentes internacionales se vieron abarrotados…



Habrá que ver qué opina el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria 1 de la Secretaría de Salud, Hermilo Rodríguez, pues mientras en Texas no permiten el paso de mexicanos por los cruces internacionales, en el sentido inverso no hay ninguna restricción ni vigilancia…



La realidad es que esa mayor movilidad es un riesgo para los del sur del río Bravo, porque ya se ve más gente en hospitales en las consultas privadas distintas al Covid-19, en clínicas privadas y dentistas, además en las filas se ven en 95 por ciento o más de los vehículos que son placas texanas…



No dudamos que en Piedras Negras en los próximos días se presente un repunte en los casos como una forma natural del comportamiento, pero ojalá que eso no esté relacionado con la movilidad permitida desde Texas y que puede convertirse en un riesgo que pocos quieren reconocer…



También hay que ver que la desesperación económica es elevada…



Sigue cierre de negocios



Otro que sucumbe ante el Covid-19 y la pandemia económica es un negocio de telas ubicado en Plaza Fiesta en Piedras Negras, Telas Parisina, el cual dejó sin empleo a más de 40 trabajadores a los que simplemente los despidió…



No sabemos si es por el cierre de seis semanas o por la prolongación del proyecto y las nulas ventas, con la obligación del pago de la renta seguramente muy elevada en ese local…



Las fechas de reapertura serán a partir de la próxima semana tentativamente, pero mientras tanto, como lo ha dicho el secretario del Trabajo, Román Alberto Cepeda, ya son 11 mil empleos perdidos en todo el estado…



Y hay que ser claros también, la reactivación tardará, no será automática, pues la población no tendrá dinero, atenderá lo más urgente en sus primeros ingresos y si tomamos en cuenta los desempleados, todo eso influirá en poner freno a la recuperación…