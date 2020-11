04 Noviembre 2020 03:10:00

Caso Ternium

Buen día .Ternium reportó beneficio bruto de 353.4 millones de dólares en el tercer trimestre del año, un 9 por ciento inferior al del mismo trimestre del año pasado, y 207 por ciento superior en forma secuencial, sus despachos de acero sumaron 2.8 millones de toneladas, según informaron.



Los principales mercados de Ternium repuntaron en el tercer trimestre de 2020 desde sus mínimos durante el segundo trimestre, reportó la empresa y los envíos de acero de Ternium en el tercer trimestre alcanzaron las 2.8 millones de toneladas.



Los envíos en el tercer trimestre disminuyeron 7 por ciento en comparación con el mismo periodo en 2019. En México que es el principal mercado de acero de la compañía, los despachos se recuperaron un 23 por ciento secuencialmente a 1.4 millones de toneladas. Ternium no es una sola factoría, tiene plantas diseminadas en diversos países del mundo como Arcelor Mittal.



Afectaciones sociales



Cada vez son más los adolescentes y adultos mayores defraudados por la Cuarta Corrupción ya que llegan a la edad de ilusionarse con una beca o pensión mensual, y afirman los decepcionados que ya ni solicitudes están aceptando, a otros les rebajan la cuantía y a otros de plano los dieron de baja, pero así con mentiras se ha manejado el gobierno de Lopitoz.



Mal gastando el dinero de los mexicanos, tirando a la basura miles de millones de pesos, el caso es que los afectados llegan muy ilusionados acompañados de sus familiares a la Secretaría del Bienestar, pero ni siquiera les reciben la solicitud y otros tienen hasta 1 año y medio con la tarjeta en blanco porque no les han depositado en cambio los jefes de esa oficina de pillos en la opulencia..



Alexis el voceador



Alexis es un minusválido ex universitario de Ciencias de la Comunicación que ahora en su labor de voceador oferta noticias impresas al sur de Monclova, y parecía que su suerte cambiaría cuando la Secretaría del Bienestar en abril de 2019 le entregó la tarjeta con la cual mensualmente cobraría la pensión del Gobierno Federal, pero a 1 año y medio de distancia la cuenta sigue vacía.



Al igual que muchos casos, ancianos, discapacitados y jóvenes aspiran a una pensión, pero la dependencia federal expone un vasto menú de pretextos para evadir la responsabilidad dentro de los programas sociales que no llegan a todos, además que en muchos casos de repente se reduce la cuantía o desaparece de plano el beneficio.



Con discapacidad en una pierna, Alexis estudiaba Ciencias de la Comunicación porque su ilusión y pasión es la locución, la radio, pero la falta de recursos ante la ausencia de oportunidades laborales en Monclova, y peor aún en una persona con una lesión así anuló los planes y entonces desafió el reto y enfrentarse abiertamente a las adversidades de la vida.



En la esquina de Obreros Unidos y Juan Gil González al sur de la ciudad, Alexis oferta su producto, pero reitera que ingresó a la carrera universitaria de Ciencias de la Comunicación porque su anhelo es trabajar enviando ondas sonoras de música y entretenimiento a la población monclovense.



¿Y el dinero?; Noriega



Dicen los militantes de Morena que el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) le ha entregado durante el año a Morena Coahuila alrededor de 25 millones de pesos, pero nadie dónde está el recurso, y añade Lupe Noriega que todos se echan la pelotita rehusando decir qué le hicieron al billete porque ni siquiera gastaron en la pasada campaña para las diputaciones locales, dicen que el recurso lo roban localmente y una parte enviada a los haraganes del CEN.



