02 Junio 2020 04:09:00

Castiga 4T a Coahuila

En Palacio Nacional, a más de uno inquieta que Miguel Ángel Riquelme forme parte del bloque de gobernadores que pugnan por mejor trato presupuestal. Y la duda radica en que el Mandatario estatal no solo no tiene pleito con el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que después de la Ciudad de México, esta entidad acumula más visitas presidenciales.



De manera involuntaria la respuesta llegó este lunes desde el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, organismo de la Cámara de Diputados en donde controla Morena, el partido del Presidente.



De acuerdo con el CEFP, Coahuila, junto a Campeche, Durango, Nayarit y Zacatecas se encuentra entre las más castigadas en materia presupuestal y sólo en el periodo enero-abril de este año faltaron 109.5 millones de lo presupuestado, con lo cual el déficit fue de 1.4 por ciento entre las participaciones calendarizadas, o prometidas, contra las pagadas. ¿Hay razón, o no?





Se despidió



De muy buen ánimo, el obispo Raúl Vera López dio a conocer que este lunes presentó al Vaticano su renuncia como titular de la Diócesis de Saltillo. El 21 de junio cumplirá 75 años, edad límite, según los cánones de la Iglesia Católica, para decir adiós e iniciar la fase de retiro. Con el documento en la Santa Sede, le toca al papa Francisco tomar la decisión de quién llega y cuándo.



En el mensaje virtual que dirigió este lunes desde su casa en el Centro Histórico de Saltillo, a unos pasos de la Catedral, don Raúl, como lo llaman sus fans, no quiso hablar sobre su futuro, pero es un hecho que cuando llegue la hora del relevo, no radicará en esta capital. Veremos.





Casa por casa



Hasta la manera de dar certeza a los propietarios de predios cambió debido a la contingencia sanitaria. Si bien Coahuila está en camino a la recuperación, las autoridades deben tomar medidas sanitarias diversas y precisamente para abonar a la petición de quedarse en casa y evitar multitudes, la entrega de escrituras la retomará el gobernador Riquelme pero a domicilio, o lo que es lo mismo, casa por casa.



En la primera etapa serán mil documentos que dan garantía de posesión, pero en suma serán más de tres mil en todo el estado y la campaña arranca este martes en Saltillo. Con el Gobernador, van a coincidir este martes el titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso y el alcalde Manolo Jiménez.





Habría vuelta atrás



En lo dicho, si los alcaldes no se aplican y la situación de contagios por Covid-19 no se mantiene bajo control, sobre todo en el número de hospitalizados, las restricciones sociales volverán, al grado del cierre de comercios y empresas.



La advertencia es del médico Roberto Bernal Gómez, titular de la Secretaría de Salud, quien palabras más, palabras menos, aseguró que habrá marcha atrás en las regiones y municipios que no se apliquen.



Con 30% de la ocupación de camas y ventiladores disponibles, habrá restricciones, y si la crisis llega a 50% de la capacidad hospitalaria, la entidad podría volver como al principio de la contingencia. ¿Se imagina?



Por lo pronto Coahuila cerró el arranque de la semana con 50 hospitalizados: 41 en Torreón, 4 en Saltillo, 3 en Piedras Negras, uno en Monclova y otro más en San Juan de Sabinas.





Contra la pared



En el PAN Coahuila ven con preocupación que Jorge Zermeño se encuentra contra la pared por su pésimo manejo de la crisis del Covid-19 y no les quedó más que aventar al ruedo a su líder espurio, Jesús de León Tello, para hacerse cargo de la defensa, pero el problema es que se subió al ruedo sin argumentos.



En el cuartel albiazul ven con preocupación el gran costo político que les representan las pésimas decisiones de Zermeño, quien para efectos de la contingencia se fue por la libre, con decisiones equivocadas y sin hacer equipo con los gobiernos federal y estatal.



A la cúpula panista, nos comentan, también le preocupa que en los comparativos Saltillo presenta menos de la mitad de casos frente a Torreón y concluyen que en la capital del estado el alcalde Manolo Jiménez sí se coordinó con el gobernador Riquelme, empresarios, la ciudadanía y las instituciones para enfrentar la pandemia. La necedad de Zermeño les va a salir muy cara, temen los panistas.





En los Llanos



A la mitad se encuentra la construcción del primer edificio del Banco del Bienestar en Coahuila y precisamente el que anda pegado en la supervisión de la obra es Reyes Flores Hurtado. El superdelegado se dejó ir al ejido Los Llanos, al sur de Saltillo, en donde se levanta la sucursal con más avance.



La obra, que incluye blindaje en las instalaciones, caja fuerte, dos ventanillas de atención al público y hasta cajero automático, está a cargo de ingenieros y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional; arrancó el 13 de abril y la idea es dejarla lista este 13 de junio.