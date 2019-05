27 Mayo 2019 04:10:00

Castigo a PRI de Zaragoza

LOS PRÍISTAS DE ZARAGOZA, COAHUIla, traen el ritmo de aquella canción romántica “Tropecé de nuevo con la misma piedra…”, esto luego de que de Saltillo les avisaron que de cara a la elección que viene para el próximo año de renovación del Congreso del Estado, les mandaron de refuerzo como delegado del PRI nada más y nada menos que al famoso Reynaldo Tapia, “Papis”…



SÍ, EL MISMO QUE DEJÓ en la lona a Allende, endeudado, con crisis, con inseguridad y que no dejó nada ni en Simas, pues hasta dice que le prestó de su bolsa para que pagara el último recibo de energía eléctrica cuando fue alcalde…



TRISTES SE ENCUENTRAN LOS priístas de Zaragoza, pues parece que le quieren jugar una mala broma y entregar la administración a Morena, el PAN o algún otro partido…



NO COMPRENDEN QUÉ ANÁLISIS realizaron para decidir por este personaje, popular sin duda, pero con una popularidad que solo ayudará a los contrarios, porque tiene puros malos recuerdos de su pasado político y en donde dejó hundido al municipio de Allende…



NO SABEN A QUÉ VIENE, pero lo que sí saben es que el exalcalde de Allende quiere usar a Zaragoza para convencer a los priístas de que él es el bueno para contender en dos años más por la alcaldía de ese municipio…



VEREMOS Y DIREMOS, PERO por lo pronto, en Zaragoza no dejan de tararear esa canción romántica que hiciera famosa el español Julio Iglesias y a ritmo de cumbia la regiomontana Alicia Villarreal…



III



LOS QUE LOGRARON FRENAR una serie de fraudes masivos fue la Fiscalía del Estado y el delegado Víctor Rodríguez Lozano...



Y ES QUE ANTE un reporte de una presunta víctima de fraude, los investigadores acudieron a atender la queja y se encontraron con que los interfectos en cuestión ya habían hecho cargos a casi 50 personas en sus tarjetas de crédito, bajo el esquema de fraude de ganarse un viaje por comprar o usar sus tarjetas de crédito…



LOS SUJETOS TENÍAN TODA LA semana marcándole a potenciales clientes o víctimas, de que ganaron un premio y que solo pasaran con la clave o código que ellos les daban y con una identificación…



PERO A LA HORA BUENa les pedían un número de tarjeta en donde les hacían un cargo del monto que aguantara la línea de crédito…



HUBO UNA PERSONA DE la tercera edad que le cargaron en su tarjeta Bancomer hasta 80 mil pesos ayer por la tarde…



POR MÁS QUE LA fiscalía y las autoridades le advierten a la población de que estén atentos, los maleantes siempre se las ingenian para envolver psicológicamente a sus víctimas y hacerlos caer en el engaño y fraude o extorsión…



III



NADA DESCABELLADO SERÍA QUE los rancheros de esta zona de Texas, condados de Maverick, Valverde y de Webb, comenzaran como en las épocas medievales, a infestar de cocodrilos el río Bravo para evitar que la gente ingrese por esa vía hacia sus territorios…



MEDIO EN BROMA, medio en serio, pero los rancheros que no comulgan con la idea de aquellos cazadores de migrantes, ya son impulsores de ese proyecto de que se lancen cocodrilos al río Bravo, 10 en Eagle Pass, para que se cree una psicosis de temor a meterse a nadar y que se convierta en una opción no viable para los migrantes…



SE TIENE EL TEMOR por parte de los protectores de los derechos de migrantes, que la aparición de un cocodrilo de ese tamaño, enorme, no sea casualidad ni porque ese sea su hábitat natural. Que las dimensiones se salen de toda proporción vista en el río Bravo y que es intencional su aparición…



PERO POR LO PRONTO, mientras la crisis migratoria se permita en el sur de México, acá en el norte los vecinos y los principales afectados también con el cruce de hasta 400 migrantes sin papeles por día, podrán inventar o hacer este tipo de estrategias…



EL SHERIFF TOM SCHMERBER, quien pronto estará en campaña, seguramente deberá de investigar esto…



III



LUEGO DE QUE SE GESTIONARA ante el propio presidente Andrés Manuel López Obrador la obra de ampliación de la clínica hospital del ISSSTE, el alcalde Claudio Bres ya le puso fecha a su inauguración de estos trabajos que deberán quedar concluidos en tres meses…



DE HECHO INCLUSO ALGUNOS de los trabajos los realizarán empresas locales y eso habla de que la gestión tuvo excelentes resultados y con beneficio doble…